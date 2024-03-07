蘇丹紅風暴延燒 台16縣市學校午餐禁用辣椒粉

北北基桃等縣市6日陸續宣布，校園營養午餐即日起暫停使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料三個月。圖為示意圖。（本報資料照片）

截至目前為止，衛福部食藥署陸續抽驗63批中國大陸違規廠商辣椒粉產品，其中15批被驗出致癌 物「蘇丹紅」，食藥署副署長林金富昨表示，仍有五批產品抽驗中，將趕在明天以前抽驗完畢，但即使全部完成檢驗，不敢打包票市場就完全沒有問題，將繼續努力稽查。

中央無力補破網，新北教育局 昨率先自行宣布，即日起三個月，學校午餐停用辣椒粉、咖哩粉，三個月後評估是否解除。台北、桃園、台中、基隆、彰化、新竹等共15縣市跟進，花蓮縣及綠營執政的台南、高雄二都及嘉義縣、屏東縣、澎湖縣均表示暫不跟進，但已掌握中央公告資訊嚴加控管，避免採購與使用問題食品。團膳業者說，此舉並非長期禁用，影響不大。

食藥署統計，全台共三家進口業者自中國大陸輸入辣椒粉，包括新北市保欣公司、高雄市津棧公司和佳廣公司，去年5月間保欣四批辣椒粉被驗出「蘇丹紅」，上月21日加強查驗後，又陸續在市場找出11批違規產品，累計15批違規，分別為保欣七批、津棧七批、佳廣一批。

從蝦味先、菜䔕餅、海底撈、八方雲集到維力食品，知名品牌陸續中鏢。衛福部長薛瑞元表示，這次食安風暴為系統性事件，從邊境輸入至後市場供應鏈 汙染，食藥署責無旁貸，除祭出違規廠商停止輸入查驗的處辦方式，將與地方衛生局積極清查違規產品流向。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，截至昨日，共有12萬2588.4公斤含「蘇丹色素」辣椒粉及產品遭下架封存，由地檢署持續偵辦違法事由。

林金富表示，食藥署於去年12月針對中國大陸進口辣椒粉採100%逐批查驗，但在加強抽批前，已有違規辣椒粉流入市面。目前仍有五批產品抽驗中，會趕在8日前抽驗完畢，但即使檢驗結果出爐，食藥署不敢打包票說市場產品已經乾淨、完全沒有違規產品。

食藥署於5日起在官網首頁設置「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，公告違規業者、不合格原料報驗案號（效期）、檢驗結果日期、原料及其相關產品下架回收及封存總量（公斤）、使用保欣公司不符合原料下游業者名單、產品名稱及相關資訊、使用津棧／佳廣公司不符合原料之下游業者名單、產品名稱等資訊，每日上午10時更新。