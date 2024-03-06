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蘇丹紅全台流竄 八方雲集、海底撈、維力中鏢

台灣新聞組／高雄6日電
高雄衛生局查到含「蘇丹紅」原料的辣椒粉，流到知名品牌維力食品，不過彰化縣衛生局前天查驗發現批號和品項不符，需再釐清。（圖／彰化縣衛生局提供）
高雄衛生局查到含「蘇丹紅」原料的辣椒粉，流到知名品牌維力食品，不過彰化縣衛生局前天查驗發現批號和品項不符，需再釐清。（圖／彰化縣衛生局提供）

「蘇丹紅」辣椒粉食安事件持續延燒，從蝦味先、菜䔕餅等零嘴，到海底撈、八方雲集與維力食品等業者均中槍，疑似使用含「蘇丹紅」原料的辣椒粉。其中高雄市衛生局查出津棧、佳廣兩家公司共有3萬4414公斤流向7縣市、14家業者，包括八方雲集、海底撈、維力等知名廠商都受波及。

另查出津棧以海順公司名義販售320公斤辣椒粉給維力食品，高市衛生局說，將約談海順釐清與津棧的關係，全案已由檢調偵辦中。

食藥署統計，截至5日上午，下架封存的辣椒粉達9萬8814公斤、流向雙北等十縣市。

食藥署表示，目前共三家進口業者輸入辣椒粉，包括新北市保欣公司、高雄市津棧、佳廣國際貿易有限公司，其中保欣第一層下游流進十縣市，津棧第一層下游有七縣市，佳廣則有一縣市，扣除重疊縣市後，共流進台北、新北、桃園、台中、彰化、雲林、南投、台南、高雄及苗栗等十縣市。

高雄市衛生局表示，經清查津棧、佳廣進口辣椒粉產品，流向八方雲集餐飲集團共五個批號，總重6264公斤，均為食藥署檢驗不合格的品項，再核對津棧所提供問題辣椒粉下游流向資料，八方雲集確實在下游名單中，已督請業者下架回收。

不過八方表示，使用的辣椒粗粉，與出問題的辣椒細粉不同，為免外界產生疑慮，仍然下架相關產品，但衛生單位把同一批報關的產品全部框列，對此只能表示尊重。

維力公司表示，去年12月首次採購海順公司辣椒粉原料，該批報關原料共四種，維力所用的辣椒粉進廠後有再送驗均合格，才投入生產，是否是出問題的同一品項有待釐清，目前已全面停用該廠商原料。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，4日派員到維力食品查驗，與高雄市衛生局公布的產品品名、數量、進貨批號和品項與維力進口品項有出入，需再釐清。

台南食品大廠好帝一公司以「牛頭牌」產品聞名，台南市衛生局指出，好帝一購入1萬多公斤全數尚未使用，現場下架並封存；雲林縣衛生局指出，永興辣椒行向津棧進貨1萬1500公斤都尚未使用，已請業者退貨。

合格與不合格的辣椒粉，顏色不一樣。（圖／彰化縣衛生局提供）
合格與不合格的辣椒粉，顏色不一樣。（圖／彰化縣衛生局提供）

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