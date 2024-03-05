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賴清德政院任內推數位身分證喊卡 賠2.8億要全民埋單

記者侯俐安／台北5日電
數位身分證換發政策在2021年因資安爭議無法繼續推動，廠商向政府求償逾1億元。如今調解達成共識，賠償金額將在2億8000萬元以下。圖為示意圖。（本報資料照片）
數位身分證換發政策在2021年因資安爭議無法繼續推動，廠商向政府求償逾1億元。如今調解達成共識，賠償金額將在2億8000萬元以下。圖為示意圖。（本報資料照片）

行政院前院長賴清德任內推動換發數位身分證，2021年因資安爭議喊卡，廠商向政府求償加上已採購機器和場地費及維持運轉費，總計逾10億(台幣，下同)元。行政院公共工程委員會表示，今年1月經過六次調解已達成共識，整體調解金額將在2億8000萬元以下。至於該費用全民埋單，如何究責？工程會主委吳澤成說，應由主管機關處置。

國民黨立委賴士葆表示，此案明顯就是錯誤政策，還沒評估就推動、出問題就全民埋單，證明錯誤的政策比貪汙還可怕，行政院必須有所交代。民進黨立委王美惠表示，多國證件都已改為數位形式，但若資安問題無法克服，不宜貿然上路；未來應重新檢討，符合社會需求。

數位身分證主管機關內政部表示，全案因國際資安攻擊手法日益精進難防，民眾對自我資訊保護要求也更高，立委憂心中國大陸等各國資安威脅滲透，必須審慎因應，因而行政院配合各界要求此案暫緩，待台灣民眾共識及完備法規及相關程序後再推動；此案並無行政疏失，待個資保護委員會成立後，將再進行政策、資安及法制等各方面跨部會意見整理。

吳澤成昨在立法院交通委員會業務報告。國民黨立委廖先翔質詢，當年數位身分證喊暫緩推動，廠商求償調解進度。工程會採購申訴審議委員會執行秘書陳韻石回應，今年1月調解，雙方同意依條件解決，整體調解金額會在2億8000萬元以下。

政府推行政策沒有成功，還要賠償兩億多元經費，是否有檢討之處？吳澤成表示，此案是因為要實施與決策過程中遭遇民意不同意見而變更做法，要檢討之處是未來對於任何政策在實施之前，要做更廣泛溝通，避免實施時產生民意轉變，政府體系會有檢討。

數位身分證2016年由內政部開始研議，賴清德2017年9月接任行政院長，但因外界對數位身分證存在資安疑慮，由後來的行政院院長蘇貞昌2021年1月宣布暫緩執行；當時標案已經發包，廠商求償5.26億元、加上採購的機器與場地，還有維持運轉的空調費共5.24億元，總計逾10億元。

數位身分證歷經行政院長林全、賴清德、蘇貞昌，最終在蘇任內喊卡。但早從一開始，學界、資安界、人權團體，就已提出個資外洩疑慮；台灣人權促進會等團體，不斷預警資安缺乏妥善配套，呼籲暫緩，政府卻充耳不聞，無視民意，執意蠻幹。

數位時代，個資就是資產，本來就是兵家必爭之地。蔡政府急著端出政績，忽略詐騙案橫行、個資外洩不斷，政府卻無能為力的現象。

資安 賴清德 國民黨

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