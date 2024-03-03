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台式應援震撼 日投手：賽後仍餘音繚繞

記者陳宛晶、蘇志畬／台北3日電
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊與中信兄弟啦啦隊在賽前一同表演。（記者余承翰／攝影）
「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」在台北大巨蛋開打，讀賣巨人啦啦隊與中信兄弟啦啦隊在賽前一同表演。（記者余承翰／攝影）

近4萬人版的台式應援，會有多大震撼力？昨天在台北大巨蛋以百分之百音量放送，首度全區開放，全場黃潮、橘潮襲來，隨著比賽尾聲中信兄弟隊分數進帳終於開始跳動，氣氛跟著愈加高漲；巨人軍感受台灣球迷熱情、台式應援熱力，難以忘懷，先發投手戶鄉翔征直到賽後還感覺餘音繚繞。

台灣棒球史上最高票房紀錄出自2001年世界盃棒球賽預賽，中華隊、美國隊之戰在澄清湖棒球場湧入2萬5000人，高懸23年，在台灣進入「有蛋時代」，這數字不會再是跨不過的關卡。昨天先由巨人、中信兄弟之戰跨越障礙，吸引3萬7890人進場，寫下台北大巨蛋史上第一次滿場。

巨人隊此次以全一軍陣容來台，啦啦隊VENUS陣容也經過精挑細選，昨天在台灣球迷面前展現魅力。隊長伊藤RUUNA表示，為了這次交流賽，特別準備新舞步，「我們也有不能輸的決心。」她在來台之前就對台灣應援文化很有印象，「尤其是炸裂（中信兄弟隊陳子豪應援曲），真的是非常可愛、可愛、可愛，來之前就很期待和台灣啦啦隊見面。」

中信兄弟啦啦隊派出八位女孩與會，其中也包括因陳子豪應援曲在日本人氣很高的峮峮，兩支啦啦隊女孩賽前聯訪時先一起大跳「炸裂」，成為台北大巨蛋另類嬌點。

比賽場上較勁，隨著女孩熱舞帶動氣氛，戶鄉翔征就說對台灣啦啦隊應援留下深刻印象，「這在日本從來沒有體驗過，整場的歡呼聲讓我很震撼，直到現在還感覺耳邊殘留剛剛中信兄弟的加油聲。」他說感覺很像正式國際賽氛圍，「應援聲量真的很大，知道不是在為我加油，但想辦法不要去想，集中在自己的投球上。」

有趣的是，賽後記者會訪問流程結束，巨人隊監督阿部慎之助忍不住再拿起麥克風，消遣繳出單場三安的秋廣優人，「要稱讚台灣的轉播團隊，畫面拍得很清楚，今天八局有一顆一壘穿越球，拍到秋廣守備怠惰、沒有處理好，應該是在看中信兄弟啦啦隊，要好好反省。」秋廣聽了露出苦笑，比出「噓」的手勢，當然擋不下這則由監督曝光的趣聞登上台日媒體版面。

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