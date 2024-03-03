跟著台積電走 台灣各銀行搶進日本九州

台積電在日本設廠，不只活絡當地經濟，也帶動本國銀行一起前進日本。（路透）

台積電 在日本 熊本設廠，不只帶動當地的經濟及產業發展，本國銀行更相繼前進日本，掀起一股「淘金」熱。綜合金融業者的說法，台資銀行進軍日本，主要看好四大優勢。

這四大優勢，分別是：一、供應鏈移轉商機，這些供應商原本就是台資銀行在國內的客戶；二、日圓便宜，國人赴日本投資 置產掀熱潮；三、台積電赴日本投資設廠，台資銀行業可就近對台積電日廠員工提供金融服務；四、看好台積電會為員工安排宿舍，當地不動產業者，包括物業管理者在內已蠢蠢欲動，也有業者打算蓋新的員工宿舍大樓租給台積電。

玉山金董事長黃男州說，去年他去六次日本「都是去九州」。積極爭取熊本設廠所帶動的商機。黃男州不只去熊本、也去了鹿兒島，更和肥後銀行、鹿兒島銀行進行策略聯盟，為的就是以後從台日企業互相投資，找到更多銀行業的商機，像是九州經濟聯合會，就已表達對台日企業互相投資有高度興趣，黃男州認為以後一定可以找到相關切入點。

玉山金總經理陳茂欽分析，日本政策是以國際一流大廠來帶動供應鏈成長，九州是半導體的發展重鎮，也有很好的水資源及電力供應資源，各個半導體產業在九州陸續投資，在熊本或在九州，對玉山經營福岡分行都大有幫助。玉山更看好日本長期的發展，包括日本經濟的復興、低匯率政策、結束貨幣負利率政策，這也對金融業的經營有幫助。

第一銀行主管則指出，一銀雖然設點在東京，但針對台積電熊本設廠的衍生商機本已有所掌握，去年已有承作熊本當地融資業務，即是和具不動產物業背景的借戶，把不動產出租給台積電工程師居住或出差相關，「應是首家承作熊本當地貸款的台資銀行」。對此，一銀除了現有的東京分行，已在規畫設置其他新據點，不排除前進九州。

雖然大多數國銀的分行都在東京，但已積極想方設法以東京為基地前進九州地區，尤其是去接觸台積電設廠所在地熊本的業務。一銀以自家經驗指出，主要是透過客戶、不動產業者介紹、聯行轉介等方式，來拓展非關東首都圈業務，並已把包含不動產業、電子業及個人戶等三種類型的業務腹地，擴大到關西、九州等。

此外，全體國銀唯一有日本子行東京之星的中信銀，已瞄準台積電日廠員工希望力爭包括薪轉戶、信貸、房貸、理財等服務。不過銀行業者指出，對於台積電員工而言，由於公司都會安排宿舍，因此自己出手置產的誘因不大。