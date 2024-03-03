衝逾1136萬餘人次 長榮航空榮登去年載客王

長榮航空去年載客逾1136萬人次，榮登載客王，也是台灣唯一一家載客量破千萬業者。(本報資料照)

疫後航空、觀光業明顯復甦，根據交通部民航局最新統計顯示，去年國際航線客運量恢復至疫情 前的68.2%，總載客人次4089.3萬，60家飛航台灣的航空公司中，長榮 以1136.6萬餘人次榮登載客王，也是唯一一家載客量破千萬業者。

26家廉價航空 載客量近千萬人次，占總載客量的22.5%，台灣虎航載客量達220.2萬人次，稱霸廉航。

民航局統計顯示，2019年國際及兩岸航線客運量5991.6萬人次，為歷年最高，2020至2022年疫情爆發，旅客量銳減，2022年10月13日解除邊境管制後，旅客量穩定回流，去年為疫後解封第一年，客運量明顯增加，國際及兩岸航線客運量4089.3萬人次，為疫情前2019年的68.2%。

由於民眾出國喜愛搭乘國籍航空，加上去年到桃機轉機旅客量多達625.5萬餘人次，創歷史新高，所以去年四家國籍航空載客表現均相當亮眼，其中長榮載客量最高，其次是華航947.4萬餘人次，兩大航占了總載客量約一半，成立後第一年獲利的星宇航空，載客量有352.4萬餘人，居各航第三，排名第四為台灣虎航的220.2萬人次，第五是國泰航空195.4萬人次。

疫後機場和航空公司人力短缺，班次無法增加太多，且員工薪資普遍調高及全球通貨膨脹，機票較疫情前普遍上漲三至四成，連續假期甚至上漲一至1.5倍，相對票價便宜的廉價航空，也是民眾出國首選之一，總計包括台灣唯一一家廉航台灣虎航，去年有26家廉航飛航台灣，總載客量達999.3萬餘人次。

各家廉航中，台灣虎航載客量稱霸市場，排名第二的是新加坡的酷航，有125.3萬人次，第三為日本的樂桃航空，有92.9萬人次，香港快運航空和越南越捷航空，載客量有74.7萬和72.8萬，分別排名第四和第五。

民航局指出，參考全球航空業復甦軌跡，運量恢復多呈初期加速之後趨緩現象，預期今年航空產業復甦將進入穩定發展期。