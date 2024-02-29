我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

入境免簽 中客春節赴新加坡旅遊後驚呼：貴到讓中產破產

最新評鑑報告 台灣8醫院升級 3/1起看病更貴

台灣新聞組／台北29日電
台大癌醫中心升級為區域醫院，3月1日起門診急診費用分別從340元、650元起跳。(記者林俊良／攝影)
台大癌醫中心升級為區域醫院，3月1日起門診急診費用分別從340元、650元起跳。(記者林俊良／攝影)

最新醫院評鑑報告出爐後，造成近一、二十年來，台灣醫療院所板塊最大一次變動；3月1日起，共九家醫院等級異動，新增三家醫學中心（北慈、雙和、新竹台大分院），一家準醫學中心（北醫），而義大癌治療醫院、亞大附屬醫院、新北土城醫院、台大癌醫中心分院則是「被動地」從地區醫院升格為區域醫院，唯一降級者為麻豆新樓醫院，從區域醫院變地區醫院。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，除了台北區、北區醫學中心評鑑外，去年另完成地區醫院、區域醫院等評鑑工作，最後共八家醫院升級，北慈、雙和、新竹台大分院、北醫為主動申請較高層級，另外四家醫院則非主動申請，而因地區醫院期限到期，又具一定規模「應」申請區域醫院的條件。

亞大附醫表示，升格後門、急診掛號費不變，部分負擔配合健保署規範代收，調整為區域醫院等級。未經轉診，門診掛號費100元台幣(約3美元)，基本部分負擔從地區醫院80元調整為240元(約7.5美元)，門診醫藥費340元(約10.7美元)起跳。

新北市土城醫院副院長魏國珍指出，長庚與新北市政府簽署BOT合約時，規定需在醫院成立三年內升為區域醫院，該醫院承受嚴格考驗，三年內接受六次評鑑；這次升級，3月起面臨考驗，那就是醫療費用增加後所引發的民怨，院方已經做好萬全準備，也提醒櫃台人員未來一兩個月會挨罵，一定要頂住。

在這次醫院評鑑，麻豆新樓醫院是唯一降級醫院，從區域醫院變成地區醫院，劉玉菁指出，該醫院有其考量，去年主動申請地區醫院評鑑，「並非條件不好而被降級。」

麻豆新樓醫院指出，3月1日起從區域教學醫院變為地區教學醫院，院方在看診科別、醫護人事及現有設備都沒縮減，仍維持區域醫院規模，對於民眾來說，卻能減輕就醫費用，該院將持續努力提升醫療品質。

「區域醫院自動降級地區醫院，確實少見」，台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，在健保總額的框架下，分級醫療又遲遲無法落實，嚴重扼殺了地區醫院的生存空間，健保開辦之初，地區醫院超過600家、區域醫院不到40家，醫學中心低於10家，現在地區醫院家數幾乎腰斬，有些下轉成診所，有些則直接關門，如果再放任惡化，台灣醫療體系大者恆大，地區醫院更加式微，影響偏鄉民眾就醫權益。

健保 恆大 醫療費

上一則

國安高層批陸：藉此進行「灰色地帶壓迫」

下一則

台通緝犯石茂強泰國命案 涉案泰女將首次出庭恐入獄

延伸閱讀

6K安卓電視盒$169家庭卡拉OK機$150

6K安卓電視盒$169家庭卡拉OK機$150
護病比新制夜班補助不均 地區醫院爆離職潮

護病比新制夜班補助不均 地區醫院爆離職潮
虎航10周年 董座陳漢銘：異業合作 拚服務升級

虎航10周年 董座陳漢銘：異業合作 拚服務升級
郭雪芙遊學照曝光 暫別演藝圈顏值再升級

郭雪芙遊學照曝光 暫別演藝圈顏值再升級

熱門新聞

台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
台積電熊本廠只花20個月就完成，對日本未來半導體產業發展，意義重大。（記者簡永祥／攝影）

台積電日本設廠進度遠超越美國 3大原因一次看

2024-02-24 19:10

超人氣

更多 >
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校

溫哥華房租太貴 大學生住家裡 每周坐飛機去學校