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健保糖果藥近3成 藥商無利可圖病患受苦

記者李樹人、沈能元／台北27日電
一顆藥價格兩塊多台幣，健保統計，目前共有近4000種「糖果藥」，前三名使用量占比分別是糖尿病老藥、阿斯匹林、抗焦慮藥物。(記者侯永全／攝影)
一顆藥價格兩塊多台幣，健保統計，目前共有近4000種「糖果藥」，前三名使用量占比分別是糖尿病老藥、阿斯匹林、抗焦慮藥物。(記者侯永全／攝影)

通貨膨脹，萬物齊漲，唯獨一顆2元多台幣的「糖果藥」愈來愈多，健保最新統計，在給付1萬4000多種藥物中，一顆健保價不到3元的藥物多達3879品項，占比接近28%。進一步分析，98%糖果藥為健保收載超過15年的老藥，成本低、售價低，看似幫健保省錢，但專家憂心，老藥一跌再跌，廠商無利可圖，最後還是病患受苦。

在3879種健保「糖果藥」中，申報量前三名的品項分別糖尿病用藥METFORMIN、ASPIRIN（退燒、止痛、預防血栓）、抗焦慮藥物ALPRAZOLAM，均屬歷史悠久，早已過了專利期的老藥。

資深媒體人陳文茜日前臉書貼文，感謝郭台銘帶著哈佛醫療團隊和台北榮總副院長王署君，幫助她從垂危病情，走向好轉穩定。但她也點出台灣身陷缺藥困境，健保揚名全球，卻買不到一粒不到1元台幣的口服劑型類固醇Hydrocortisone，為了活命，須託人從美國代購。

Hydrocortisone口服劑型類固醇即為典型的「糖果藥」，因為健保給付過低，早已退出台灣市場。資深藥師沈采穎表示，物價齊飛，但部分救命的藥品價格卻一再往下跌，4月起漲電價，又砍藥價，缺藥問題只會愈來愈嚴重，勢必損及患者用藥權益。

沈采穎說，許多老藥過了專利期，變成糖果價，一顆一、二元台幣，對於醫院來說，藥價差太少，無利潤可言，不太願意進藥。至於藥廠更是無利可圖，等藥證到期，就不願再製造，而進口代理商也可能不再展延藥證，停止進口，這當然影響病人用藥。

中華景康藥學基金會董事長、台大藥學專業學院教授沈麗娟指出，健保署每年4月1日調整藥價，往往從3月開始就出現缺藥聲，建議健保署重新檢討「藥品費用支出目標制」（DET），不宜再繼續試辦，唯有真正釐清藥價差的金額，才能做好藥價調整。

台灣藥學會理事長康照洲持相同看法，他認為，健保署找不到調整藥價的良好工具，而採用藥價調查方式，但藥廠將藥品賣到醫院的價格包含藥價差，健保參考藥品販售的發票，並無法了解真正藥價，試辦十多年的DET確實應該檢討改善，研議出一套真正適用藥價調整的方案。

台灣醫藥品法規學會（TSRAP）理事、前衛生署副署長蕭美玲指出，藥價調整涉及市場經濟學，日本已經實行多年，但卻沒有缺藥、藥廠停止生產等困擾。反觀國內為何有藥廠不再生產，健保署有必要召開專家會議，研擬調整DET相關機制。

對於糖果藥數量逐年增加，健保署長石崇良表示，過專利期藥品因製造技術純熟、品項多、銷量大，大幅降低製造成本，各國均會調降藥物價格，這也讓健保能給付更多新藥。至於「藥品費用支出目標制」，藥界希望繼續執行，但執行內容、細節確實有必要調整，預計今年上半年著手修正，對外說明、預告後執行。

健保 郭台銘 臉書

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