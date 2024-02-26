台突破外島封鎖利器 水路運輸滲透運補器材曝光

陸軍委託中科院研發的「水路運輸滲透運補器材」，首度曝光。(圖／中科院提供)

國軍面對金廈水域兩岸海巡、海警的對峙情勢，日前宣稱已通令外島防區作好「衝突資源準備」。陸軍委中科院研發「水路運輸滲透運補器材」，計畫作為外島被封鎖包圍時，利用洋流突穿封控進行運補，器材首度曝光。

國防部 作計室聯合作戰計畫處副處長李昌富日前在國防部記者會表示，金廈水域狀況由海巡署依法處置，國軍全程掌握水域狀況，要求外島防衛部及海軍先行預擬可能的衝突態樣及處置方式，納入平時演練，作好衝突資源準備；國軍本不直接介入、不升高衝突原則，保持監控，若海巡有需求，依令實施應援。

據了解，外島戰備狀況並未提升，國軍經常時期突發狀況處置規定中也沒有「作好衝突資源準備」相關名詞。1996年台海危機以來，外島防區無提升戰備狀況紀錄。

陸軍、海軍曾在金門、馬祖實施戰備灘頭開設與海上滲透運補演練，都使用臨時組裝的克難器材運補油料糧食彈藥等。但中科院去年曾向立法院報告，為達成陸軍「水路運輸滲透運補器材」輕量化及操作便利之目標，中科院協助進行裝備研改，提升陸軍水運能量。

中科院昨表示，國軍委託中科院設計「水路運輸滲透運補器材」，為鋁合金箱體，可由船艦攜帶箱體，裝載彈藥、糧食等物資，至海面投放後，藉由洋流漂浮至目的地，進行補給作業。而此案於2022年9月與軍種完成委製協議簽署，並於同年12月交付軍種滲透運補器材兩具。