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全台圈地熱潮退 大學城夢碎

台灣新聞組／綜合25日電

各縣市早年曾掀起「大學城」風潮，縣市政府爭相圈地讓大學設分校，以「繁榮地方、提升大學競爭力」，寸土寸金的新竹縣竹北市，當年圈地近30公頃迎接台大及台科大，如今兩筆用地大半仍是荒煙蔓草，當地人大嘆「大學城夢碎了」；新竹縣長楊文科一再要求台大在竹北設附中遭拒，讓大學四處圈地問題再浮上檯面。當年大學圈地熱潮，如今多半已胎死腹中。

台大竹北分校預定地有22公頃，堪稱竹北最精華區，當年新竹縣府以一元象徵性賣給台大。記者走入校區，只見2009年興建的校舍「碧禎館」，偌大校區仍用鐵網圈起，附近居民抱怨「那麼好的地放著長草，誰不心痛？」

六分鐘車程外的台科大竹北校區也曾讓在地人滿心期待，但七公頃土地如今只有一座研發館，另有兩棟蓋到一半的爛尾樓，其他都用鐵皮圈住，而周遭卻從荒蕪變繁華，房產價格一路漲。

分校始終沒個影子，曾讓前縣長邱鏡淳怒批台大是「史上最大的詐騙集團」，揚言收回校地。

現任縣長楊文科不諱言，前縣長林光華僅僅用一元就把地賣給台大，「等於是送的」，顯見地方對設大學分校的殷切期望，但換來的只有失望。

面對地方壓力，台大校長陳文章允諾2028年、台大百歲校慶前，募款建設竹北分校，打造為新科技的研發基地。但終究不是楊文科期待的台大附設高中，台大去年底與竹縣府進一步簽合作備忘錄，將協助提升縣立高中生學習。

1990年代教育部以校地、樓地板面積作為大學升格、改制的條件之一，大學想擴大校地，地方政府也盼引進大學帶動地方發展而搶著送地，雙方一拍即合，衍生從北到南的大學圈地現象。

陽明交大竹北校區所在的「台灣知識經濟旗艦園區」，因土地徵收引發重大抗爭，計畫仍卡關。清華大學本來要在竹東設校，但無具體內容，至今不了了之。

清大宜蘭分部的夢想也未成真。清大與宜蘭縣府2000年就推動此事，七年後縣府補助3億元動工整地，與該區沾上邊的道路還命名為清華路、清華一路等。清大最後因資金不足，2014年宣布無限期停工，七年換來一場空。

台北科技大學萬里分校預定地，前總統陳水扁時期在台二線旁豎立碑石，現已湮沒在荒野蔓草間。萬里鄉前鄉長蔡蒼明說，北科大只想建分校，而非遷校，在北科大不賣校地情況下，因沒財力開發新校區而撤案，鄉親也從高度期待到漸漸遺忘。

至於台南縣府無償提供台南大學遷校的七股校區，也因師生反對喊卡，在地錯愕，抨擊南大根本是「騙婚」。

大學分校多半胎死腹中，新闢的桃園航空城，鄭文燦在桃園市長任內也圈地給大學發展分校，如今除了海大及清大有明顯進度，其餘計畫也多數沒下文，航空城的大學城恐也夢碎。 教育部表示，大學須考量自身需求及能力，經校務會議及董事會通過後籌設分校或分部。

教育部 詐騙集團 陳水扁

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