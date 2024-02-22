長榮：紅海危機對航運界是「一線生機」 影響多久難測

航運界舉行春節團拜，陽明海運董事長鄭貞茂（右起）、台北港務公司董事長李賢義、裕民海運董事長徐旭東、交通部常次林國顯、中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長暨長榮海運董事長張衍義、交通部航政司副司長韓振華、航港局長葉協隆、中國驗船中心董事長謝謂君等人，拱手向眾人賀新春。（記者陳正興／攝影）

台灣航運界21日舉行新春團拜，長榮 海運董事長張衍義表示，紅海危機爆發對航運界是「一線生機」，影響多久無法預測；陽明海運董事長鄭貞茂、萬海總經理謝福隆均表示，紅海危機沒有降溫跡象，還會繞道好望角一陣子，整個航程增加數千英里，將翻轉疫後原本已緩解的運力供需結構。

台灣航運界新春團拜昨日登場，海運業界大老齊聚，貨櫃三雄經營管理階層均出席，包括張衍義、鄭貞茂、謝福隆等都對紅海危機下海運前景提出看法。

張衍義表示，紅海危機突然爆發對航運界是「一線生機」，影響多久無法預測；鄭貞茂表示，紅海危機還沒有降溫跡象，船公司還是會繞道好望角一陣子；謝福隆分析，整個航程陡然增加數千英里，對運能及運價衝擊不容小覷。

同時是中華民國 輪船商業同業公會全國聯合會理事長的張衍義表示，去年運費崩跌幅度超出預期，紅海危機突然爆發，這對航運界來講是「一線生機」，紅海危機雖是短暫現象，不能跟疫情 階段漲勢相提並論，且紅海危機變化萬千，會影響多久無法預測。

張衍義分析，疫情後航運業面臨很大挑戰，全球經濟下滑、運費崩跌、貨櫃輪面臨艙位過剩，運費下滑速度遠超業界預期，去年所有航商業績都大幅下滑；2023年底爆發的紅海危機，對航運界來講是「一線生機」。

航運去年整年運費已下滑到超越谷底，跌到不少貨櫃輪都面臨賠錢階段，紅海危機確實為全球航運界注入強心劑，加上12月後到農曆春節載運旺季，需求轉旺，推升全球貨櫃輪運費狂漲。

鄭貞茂認為，紅海危機到目前為止都沒有降溫跡象，繞道好望角時間拉長，無法預測紅海危機持續多久，因此繞行好望角將會持續。

謝福隆分析，紅海危機不斷升溫，船舶必須改繞道非洲最南端好望角，整個航程陡然增加數千英里，全球船舶調度需求量大增，逐漸扭轉市場供需結構。