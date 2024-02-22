我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃起來像麥當勞」Trader Joe's荷蘭鬆餅暴紅 灣區每人限購一份

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

長榮：紅海危機對航運界是「一線生機」 影響多久難測

記者黃淑惠／台北22日電
航運界舉行春節團拜，陽明海運董事長鄭貞茂（右起）、台北港務公司董事長李賢義、裕民海運董事長徐旭東、交通部常次林國顯、中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長暨長榮海運董事長張衍義、交通部航政司副司長韓振華、航港局長葉協隆、中國驗船中心董事長謝謂君等人，拱手向眾人賀新春。（記者陳正興／攝影）
航運界舉行春節團拜，陽明海運董事長鄭貞茂（右起）、台北港務公司董事長李賢義、裕民海運董事長徐旭東、交通部常次林國顯、中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長暨長榮海運董事長張衍義、交通部航政司副司長韓振華、航港局長葉協隆、中國驗船中心董事長謝謂君等人，拱手向眾人賀新春。（記者陳正興／攝影）

台灣航運界21日舉行新春團拜，長榮海運董事長張衍義表示，紅海危機爆發對航運界是「一線生機」，影響多久無法預測；陽明海運董事長鄭貞茂、萬海總經理謝福隆均表示，紅海危機沒有降溫跡象，還會繞道好望角一陣子，整個航程增加數千英里，將翻轉疫後原本已緩解的運力供需結構。

台灣航運界新春團拜昨日登場，海運業界大老齊聚，貨櫃三雄經營管理階層均出席，包括張衍義、鄭貞茂、謝福隆等都對紅海危機下海運前景提出看法。

張衍義表示，紅海危機突然爆發對航運界是「一線生機」，影響多久無法預測；鄭貞茂表示，紅海危機還沒有降溫跡象，船公司還是會繞道好望角一陣子；謝福隆分析，整個航程陡然增加數千英里，對運能及運價衝擊不容小覷。

同時是中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長的張衍義表示，去年運費崩跌幅度超出預期，紅海危機突然爆發，這對航運界來講是「一線生機」，紅海危機雖是短暫現象，不能跟疫情階段漲勢相提並論，且紅海危機變化萬千，會影響多久無法預測。

張衍義分析，疫情後航運業面臨很大挑戰，全球經濟下滑、運費崩跌、貨櫃輪面臨艙位過剩，運費下滑速度遠超業界預期，去年所有航商業績都大幅下滑；2023年底爆發的紅海危機，對航運界來講是「一線生機」。

航運去年整年運費已下滑到超越谷底，跌到不少貨櫃輪都面臨賠錢階段，紅海危機確實為全球航運界注入強心劑，加上12月後到農曆春節載運旺季，需求轉旺，推升全球貨櫃輪運費狂漲。

鄭貞茂認為，紅海危機到目前為止都沒有降溫跡象，繞道好望角時間拉長，無法預測紅海危機持續多久，因此繞行好望角將會持續。

謝福隆分析，紅海危機不斷升溫，船舶必須改繞道非洲最南端好望角，整個航程陡然增加數千英里，全球船舶調度需求量大增，逐漸扭轉市場供需結構。

疫情 中華民國 長榮

上一則

和碩董座童子賢：未來5至10年 製造業7成會離開大陸

下一則

神力女超人 新北女勇消衝火場抬人 鬼門關前搶回15命

延伸閱讀

1日3艘遭擊 紅海危機首見棄船 塞港和船隊不足添亂

1日3艘遭擊 紅海危機首見棄船 塞港和船隊不足添亂
真主黨、青年運動…伊朗「代理人」多戰線襲擊 以哈戰火延燒

真主黨、青年運動…伊朗「代理人」多戰線襲擊 以哈戰火延燒
紅海危機添貨櫃海運另一亂：塞港和船隊不足

紅海危機添貨櫃海運另一亂：塞港和船隊不足
一日內三艘散裝輪遭擊 紅海危機首見因遭襲而棄船

一日內三艘散裝輪遭擊 紅海危機首見因遭襲而棄船

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高