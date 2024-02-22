長榮：紅海危機對航運界是「一線生機」 影響多久難測
台灣航運界21日舉行新春團拜，長榮海運董事長張衍義表示，紅海危機爆發對航運界是「一線生機」，影響多久無法預測；陽明海運董事長鄭貞茂、萬海總經理謝福隆均表示，紅海危機沒有降溫跡象，還會繞道好望角一陣子，整個航程增加數千英里，將翻轉疫後原本已緩解的運力供需結構。
台灣航運界新春團拜昨日登場，海運業界大老齊聚，貨櫃三雄經營管理階層均出席，包括張衍義、鄭貞茂、謝福隆等都對紅海危機下海運前景提出看法。
張衍義表示，紅海危機突然爆發對航運界是「一線生機」，影響多久無法預測；鄭貞茂表示，紅海危機還沒有降溫跡象，船公司還是會繞道好望角一陣子；謝福隆分析，整個航程陡然增加數千英里，對運能及運價衝擊不容小覷。
同時是中華民國輪船商業同業公會全國聯合會理事長的張衍義表示，去年運費崩跌幅度超出預期，紅海危機突然爆發，這對航運界來講是「一線生機」，紅海危機雖是短暫現象，不能跟疫情階段漲勢相提並論，且紅海危機變化萬千，會影響多久無法預測。
張衍義分析，疫情後航運業面臨很大挑戰，全球經濟下滑、運費崩跌、貨櫃輪面臨艙位過剩，運費下滑速度遠超業界預期，去年所有航商業績都大幅下滑；2023年底爆發的紅海危機，對航運界來講是「一線生機」。
航運去年整年運費已下滑到超越谷底，跌到不少貨櫃輪都面臨賠錢階段，紅海危機確實為全球航運界注入強心劑，加上12月後到農曆春節載運旺季，需求轉旺，推升全球貨櫃輪運費狂漲。
鄭貞茂認為，紅海危機到目前為止都沒有降溫跡象，繞道好望角時間拉長，無法預測紅海危機持續多久，因此繞行好望角將會持續。
謝福隆分析，紅海危機不斷升溫，船舶必須改繞道非洲最南端好望角，整個航程陡然增加數千英里，全球船舶調度需求量大增，逐漸扭轉市場供需結構。
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