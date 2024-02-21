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台北書展拚創意 看書能理髮、可品酒

記者陳宛茜／台北21日電

書市不景氣，反而刺激出版社的創意與拚勁。20日開幕的台北國際書展出現許多創意攤位與創意閱讀方式，如德國館推出「清洗修剪閱讀」合而為一的「讀書美容」服務，聯合文學打造文學酒吧、印刻推出充滿新年喜氣的閱讀福袋。

新經典文化總編輯葉美瑤認為，實體書店不斷關門，書展成實體書重要銷售管道，出版社也領悟賣書須靠自己，紛紛豁出去「拚了」。

今年書展主題為「閱讀造浪」，共計34國參加，光國內就有509個出版單位、版權公司參展，預計舉辦超過400場閱讀活動。

其中聯合文學雜誌去年曾推出「酒．文學與靈感調配」專輯，今年靈機一動，把書展攤位打造成酒吧，玩閱讀解謎過關者，可獲靈感特調一杯，還邀來作家擔任調酒師。印刻文學則推出限量的「書籍福袋」，讓不知道自己摸到那本書的讀者，享受「盲讀」的驚喜。

來自德國的專業理髮師丹尼貝爾巴赫，同時也是一位作家，出版繪本「神奇美髮師」。此次應德國館之邀來到台北書展，推出「讀書美容一兼二顧」服務，只要讀者閱讀「神奇美髮師」，就可免費理髮。丹尼一動刀便吸引大批人潮，「生意」應接不暇。

另外像是故宮的書展攤位以「蘇軾書前赤壁賦」的書法名句，搭配以文物「國書金龍」為樣板的復古霓虹燈，打造吉祥喜氣的打卡區；國眷村文化保存聯盟與台北市文化基金會眷村部合作，在書展打造眷村主題館。

此次書展包括蔡英文總統、前總統陳水扁、準總統賴清德，都先後到場，創下書展創辦32年來的歷史紀錄。

蔡英文昨出席書展開幕典禮，這也是她任內最後一次逛書展，先後參觀荷蘭主題國、文學書區及公民書區，但因時間有限，僅逛了20分鐘便離去，來不及買書。

陳水扁則是出席國史館舉辦的「陳水扁總統訪談錄」新書發表會。陳水扁表示，推薦賴清德看這套訪談錄，是因為當年執政「朝小野大」，和賴清德未來要面對的情況一樣，要怎麼在此情況下「走對的路、做對的事」，可作為參考；推薦給民眾黨主席柯文哲看，是因為可以提供經驗，如何扮演強而有力的在野監督。

賴清德則出席荷蘭主題國的歡迎茶會，並參觀多個出版展區，與作家、現場民眾親切互動，並購買書籍。

賴清德 陳水扁 德國

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