17年未調整 台灣領空過路費擬調漲

台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元台幣(約318美元)的「過境航路服務費」，俗稱「過路費」。交通部民航局指出，因該費率近17年未調整，服務總台投入大量經費更新設備，服務成本增加，評估調整費用，擇期召開說明會。

民航局說，台北飛航情報區的過境航路服務費，過去以2019年逾24億元台幣(約7647萬美元)最多；近年受疫情 影響，去年收入恢復至疫前約七成多。

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良表示，各國對過境航路服務費的收費機制都不同，台灣是每通過一次收取1萬元，亦有其他國家會再考慮機型大小、航行距離或時間等因素收費。

他說，因是針對過境航班收費，對進到台灣境內國際機場起降航班，不會受其費率變動影響。新式飛機機載裝備不斷提升，台灣航管服務設施能量也須同步提升，飛航服務總台每幾年大規模提升設施，就是為維持航管服務水準。通貨膨脹 原物料價格飛漲，要維持既有水準成本連帶提高，檢討費率反映成本，有助讓台灣民航在未來更具競爭力。

機師出身的民眾黨台北市議員張志豪表示，若調幅不高，應不構成機票漲幅的影響因素；此外，以機師專業來看，這次調漲應不至於有「政治動機」，適時反映成本，才有助維持服務水準。