台北燈節挨酸「華國美學」 蔣萬安：尊重原創

台北燈節眾神祈福燈區的原創者，也有另一個同樣風格的燈組在台南的台灣燈會展出。(取材自臉書)

台北燈節登場，今年的「眾神祈福燈區」被網友酸爆像提前過中元普渡，卻意外暴紅，台北市長蔣萬安日前也到燈區前打卡，媒體昨問蔣對被酸為「華國美學」(指相較於親綠粉專島國美學的中華民國 美學)的看法？蔣萬安表示，其實眾神祈福原創者也有另一組燈在台南台灣燈會展出，不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」，他強調，台北市是個多元、創新、開放且包容的城市。

由於這兩天眾神祈福燈區引發網友熱議，蔣萬安前天到燈區前拍照打卡，被外界認為危機處理得宜。蔣萬安昨說，最重要就是面對爭議，就到現場走走釐清事實，而且最重要是希望能夠直球對決，把外界的批評化作成邀請。

蔣萬安昨出席市府共識營時受訪表示，眾神祈福的原創者是要表達中南部民間信仰的一個方式，原創者希望把這樣的設計放到台北市，原創者也在2月初說明另一個同樣風格的燈組，也會在台南的台灣燈會展出。所以不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」，這都代表原創者的發想，北市府非常願意接受，這也象徵台北市是多元、創新、開放而且包容的城市。

對此，南市府指出，「台灣奇案—陳守娘」為參賽作品，已在台灣燈會台南高鐵燈區的競賽燈區組裝完成，正等候選評，「台南的文化、歷史、民間傳說，都是我們的文化財」、「歡迎蔣市長有空到台南來自拍」。

南市府也表示，觀旅局先前推過「最強女鬼散步導覽路線」備受歡迎，創作者以陳守娘為主題設計花燈參賽，有助於以正面樂觀角度看待民間傳說，藉此讓更多人認識台南文化。

創作者先泰工藝社臉書 發文表示，「這不是禍，終乃福兮也」，因各界正反評論及指教，讓這座花燈瞬間暴紅，還透露接到很多禮儀公司想合作，但業務繁多實在忙不過來。

先泰工藝社周姓師傅說，希望民眾能到現場觀看，就是對創作者最大鼓勵，若能因此增加民眾觀看意願，對台灣傳統文化有更進一步認識，也是對創作者肯定。