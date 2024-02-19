我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

台北燈節挨酸「華國美學」 蔣萬安：尊重原創

台灣新聞組／台北19日電
台北燈節眾神祈福燈區的原創者，也有另一個同樣風格的燈組在台南的台灣燈會展出。(取材自臉書)
台北燈節眾神祈福燈區的原創者，也有另一個同樣風格的燈組在台南的台灣燈會展出。(取材自臉書)

台北燈節登場，今年的「眾神祈福燈區」被網友酸爆像提前過中元普渡，卻意外暴紅，台北市長蔣萬安日前也到燈區前打卡，媒體昨問蔣對被酸為「華國美學」(指相較於親綠粉專島國美學的中華民國美學)的看法？蔣萬安表示，其實眾神祈福原創者也有另一組燈在台南台灣燈會展出，不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」，他強調，台北市是個多元、創新、開放且包容的城市。

由於這兩天眾神祈福燈區引發網友熱議，蔣萬安前天到燈區前拍照打卡，被外界認為危機處理得宜。蔣萬安昨說，最重要就是面對爭議，就到現場走走釐清事實，而且最重要是希望能夠直球對決，把外界的批評化作成邀請。

蔣萬安昨出席市府共識營時受訪表示，眾神祈福的原創者是要表達中南部民間信仰的一個方式，原創者希望把這樣的設計放到台北市，原創者也在2月初說明另一個同樣風格的燈組，也會在台南的台灣燈會展出。所以不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」，這都代表原創者的發想，北市府非常願意接受，這也象徵台北市是多元、創新、開放而且包容的城市。

對此，南市府指出，「台灣奇案—陳守娘」為參賽作品，已在台灣燈會台南高鐵燈區的競賽燈區組裝完成，正等候選評，「台南的文化、歷史、民間傳說，都是我們的文化財」、「歡迎蔣市長有空到台南來自拍」。

南市府也表示，觀旅局先前推過「最強女鬼散步導覽路線」備受歡迎，創作者以陳守娘為主題設計花燈參賽，有助於以正面樂觀角度看待民間傳說，藉此讓更多人認識台南文化。

創作者先泰工藝社臉書發文表示，「這不是禍，終乃福兮也」，因各界正反評論及指教，讓這座花燈瞬間暴紅，還透露接到很多禮儀公司想合作，但業務繁多實在忙不過來。

先泰工藝社周姓師傅說，希望民眾能到現場觀看，就是對創作者最大鼓勵，若能因此增加民眾觀看意願，對台灣傳統文化有更進一步認識，也是對創作者肯定。

蔣萬安也推薦其他燈區，包括中華路沿街看了很多燈飾，讓他印象深刻的有紅樓記事，由一道一道的門堆疊出來，非常有層次感。它也記錄了從40年代、50到70年代台北市各項階段的企業，還有建設，值得欣賞。還有很多企業贊助商，包括可口可樂贊助的圓形拼出的龍，歡迎大家來台北燈街欣賞花燈。

蔣萬安表示，眾神祈福原創者也有另一組燈組在台南台灣燈會展出，不能說在台北是「華國...
蔣萬安表示，眾神祈福原創者也有另一組燈組在台南台灣燈會展出，不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」。(記者林麗玉／攝影)

中華民國 可口可樂 臉書

上一則

台灣住院病患輸血率12% 超過美國3倍

下一則

瘦肉精爭議／綠委促盧秀燕備詢 藍：陳其邁比照？

延伸閱讀

燈節慶元宵 台北「光龍」吐息 平溪升百盞天燈

燈節慶元宵 台北「光龍」吐息 平溪升百盞天燈
台北燈節挨酸像中元普渡 蔣萬安：不能在台南就叫本土

台北燈節挨酸像中元普渡 蔣萬安：不能在台南就叫本土
再拚個「四寶」？蔣萬安：先讓我休息一下

再拚個「四寶」？蔣萬安：先讓我休息一下
美學者點名2028選總統 蔣萬安：初四人力銀行提前上班？

美學者點名2028選總統 蔣萬安：初四人力銀行提前上班？

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

超人氣

更多 >
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元
明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救