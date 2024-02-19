台4月調整電價納民生用電 逾500度可能調漲

4月電價面臨調漲，其中高壓及特高壓的產業用電大戶預計調幅超過1成，民生用電500度以上也可能調漲，約300萬家庭用戶受影響。(本報資料照片)

電價4月調漲態勢愈趨明朗。台電因扮演「物價消波塊」累積龐大虧損，經濟部一方面爭取中央政府從去年歲計賸餘撥補台電逾千億元，另一方面支持台電在4月調升電價。據了解，高壓及特高壓的產業用電大戶將在這新一輪電價調升中承擔最多漲幅，景氣逐漸回升的半導體業首當其衝，預計調幅將超過1成。

此外，民生電價也會納入電價調漲評估範圍，先前都是家庭用電700度以上才調漲，這次可能下修到用電500度以上就漲，約300萬家庭用戶受影響。

經濟部將在3月召開電價審議會，決定4月電價。據了解，高壓及特高壓用電大戶包括工業及大型綜合零售業 ，將承擔最多調幅，經濟部正盤點、評估各產業景氣狀況。官員表示，目前台電發電成本已高於電價，等於是用電大戶享有較高補貼，這將是審議電價重中之重，「至少特高壓的半導體產業，補貼是沒有正當性」。

經濟部長王美花日前表示，電價調整須尊重由專家學者、官方與民間代表所組成的電價審議會決定。據了解，經濟部支持電價調整，但調整範圍及幅度，須視行政院撥補額度而定，也須評估對整體物價影響，全案還在研議中。經濟部盼向政院爭取千億元以上撥補，若撥補以千億為準，4月電價平均調幅恐將超過1成；若撥補1500億元（台幣，下同，約48億美元），平均調幅才有機會壓到個位數。

盤點台電財務狀況，台電去年虧損1985億元，累積至去年底虧損3826億元；2024年預算 政院核定台電虧損1887億元，如此下去，台電很快再度面臨「資不抵債」、淨值轉為負的破產 局面。而避免台電破產只有政府撥補及調漲電價二途。

台電表示，燃料支出翻倍大增是造成近年台電虧損主因，若完全反映燃料成本飆漲，電價至少要上漲5至6成。經濟部指出，台電承擔穩通膨的政策任務，發電成本高於售電，後續希望由政府給予財務支持，短期雖難以打消相關虧損，但階段性目標應為避免虧損情況加劇。

國內電價2022、2023平均各調高8.4%與11%，計近兩成，目前平均電價每度3.11元。