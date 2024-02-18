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台美大學研究預測：氣候變遷 台灣森林火災風險增加

記者彭宣雅／台北18日電
台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地前天深夜發生森林大火，火勢於獲得控制，詳細起火原因還待調查。(圖／林業署台中分署提供)
台中市和平區梨山地區大甲溪事業區第66林班地前天深夜發生森林大火，火勢於獲得控制，詳細起火原因還待調查。(圖／林業署台中分署提供)

台灣中興大學與美國猶他州立大學的最新跨國研究預測，在氣候變遷下，台灣森林火災天氣的嚴重性，未來將明顯增加，特別是在11月至4月的乾季時期，森林火災高峰季節將因降水特性和溫度上升的改變，提前到來。學者表示，該研究凸顯將氣候變化預測整合進森林火災風險管理的重要性，呼籲政府有必要重新評估現行的森林火災管理策略。

台灣近年來數度發生阿里山及玉山林火，燒毀林木價值難以計算。據林業及自然保育署統計，2021年國有林地林火件數高達93件、森林被害面積94.6公頃，雙雙創下歷史新高，儘管隔年林火件數下降至21件，不過去年截至11月止，林火件數再度攀升，累積達51件。

林業署解釋，林火多半跟人為因素有關，逾九成都是人造成的，再加上2021年適逢百年大旱，氣候特殊，環境乾燥加乘影響下，稍有用火不慎，就容易發生火災。

在林業署的委託下，中興大學森林系特聘教授柳婉郁、美國猶他州立大學教授王世宇及中興大學博士生俞鈜文等人，針對不同氣候情境下，未來森林火災風險分析，發現台灣森林火災風險呈現增加的量化趨勢，該研究發表於國際頂級期刊「Climatic Change」期刊上。

根據該研究預測，在氣候變遷最嚴峻的情況下，21世紀末的台灣，林火發生次數增加35.6%，反觀若是氣候變遷最不嚴重的情況下，林火發生次數預計將減少約12.2%，顯示減少全球暖化，有助於緩解森林火災潛在機率增加。

柳婉郁表示，氣候變遷會讓溫度升高、濕度減少，造成森林下方枯落物及土壤有機質乾燥，含水降低，也就是易燃物增加，導致野火發生機率大增。研究也發現，台灣的歷史溫度和風速呈顯著上升趨勢，伴隨著降雨和濕度變異性的增加，導致森林火災風險顯著增加。值得注意的是，台灣森林火災更受乾燥程度影響，而非極端高溫。

柳婉郁強調，台灣森林的確遇到氣候危機，未來乾旱將成為常態，當枯水期愈長，土壤就愈乾，樹木也愈容易被引燃。

林業署表示，目前中興大學已完成林火風險評估系統建置，去年底也透過系統結合災防告警細胞廣播系統，提醒進入火災高風險地區民眾注意用火。另也會在林火好發季節前，針對高風險地區進行燃料移除，並持續規畫建構永久防火線及防火林帶，希望達到減災效果。

森林火災起因 農墾引火最多。（製表／彭宣雅）
森林火災起因 農墾引火最多。（製表／彭宣雅）

氣候變遷 猶他州 阿里山

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