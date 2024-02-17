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台北燈節挨酸像中元普渡 蔣萬安：不能在台南就叫本土

記者林麗玉／台北18日電
台北燈節眾神祈福燈區的原創者，也有另一個同樣風格的燈組在台南的台灣燈會展出。(取材自臉書)
台北燈節眾神祈福燈區的原創者，也有另一個同樣風格的燈組在台南的台灣燈會展出。(取材自臉書)

台北燈節登場，今年的「眾神祈福燈區」被網友酸爆像提前過中元普度，卻意外爆紅，台北市長蔣萬安昨也到燈區前打卡，媒體今天問蔣，會不會覺得華國美學很深奧？蔣萬安表示，其實眾神祈福原創者也有另一組燈在台南台灣燈會展出，不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」，他強調，台北市是一個多元、創新、開放且包容的城市。

由於這兩天眾神祈福燈區引發網友熱議，蔣萬安昨天到燈區前拍照打卡，被外界認為危機處理得宜。蔣萬安今說，最重要就是面對爭議，就到現場走走釐清事實，而且最重要是希望能夠直球對決，把外界的批評化作成邀請。

蔣萬安上午出席市府共識營時受訪表示，衆神祈福的原創者是要表達中南部民間信仰的一個方式，原創者希望把這樣的設計放到台北市，原創者也在2月初說明另一個同樣風格的燈組，也會在台南的台灣燈會展出。所以不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」，這都代表着原創者的發想，北市府非常願意接受，這也象徵台北市是多元、創新、開放而且包容的城市。

蔣說，他看到很多市民朋友到現場拍照、打卡，也上傳到網絡，他也鼓勵學生還有民間團體發想用創意來設計各樣的燈飾。這一次燈節市府規畫非常大範圍，從北門到中華路新門廳商圈，還有昨天點燈的主燈「城現光龍」造型也非常漂亮，昨天的駐外使節也非常驚豔。

蔣也推薦其他燈區，包括中華路沿街看了很多燈飾，讓他印象深刻的有紅樓記事，由一道一道的門堆疊出來，非常有層次感。它也記錄了從40年代、50到70年代台北市各項階段的企業，還有建設，值得欣賞。還有很多企業贊助商，包括可口可樂贊助的圓形拼出的龍，歡迎大家來台北燈街欣賞花燈。

蔣萬安今表示，眾神祈福原創者也有另一組燈組在台南台灣燈會展出，不能說在台北是「華...
蔣萬安今表示，眾神祈福原創者也有另一組燈組在台南台灣燈會展出，不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」。(記者林麗玉／攝影)
蔣萬安昨天到「眾神祈福燈區」前拍照打卡，被外界認為危機處理得宜。(取材自臉書)
蔣萬安昨天到「眾神祈福燈區」前拍照打卡，被外界認為危機處理得宜。(取材自臉書)

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