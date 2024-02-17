台北燈節挨酸像中元普渡 蔣萬安：不能在台南就叫本土

台北燈節眾神祈福燈區的原創者，也有另一個同樣風格的燈組在台南的台灣燈會展出。(取材自臉書)

台北燈節登場，今年的「眾神祈福燈區」被網友酸爆像提前過中元普度，卻意外爆紅，台北市長蔣萬安昨也到燈區前打卡，媒體今天問蔣，會不會覺得華國美學很深奧？蔣萬安表示，其實眾神祈福原創者也有另一組燈在台南台灣燈會展出，不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」，他強調，台北市是一個多元、創新、開放且包容的城市。

由於這兩天眾神祈福燈區引發網友熱議，蔣萬安昨天到燈區前拍照打卡，被外界認為危機處理得宜。蔣萬安今說，最重要就是面對爭議，就到現場走走釐清事實，而且最重要是希望能夠直球對決，把外界的批評化作成邀請。

蔣萬安上午出席市府共識營時受訪表示，衆神祈福的原創者是要表達中南部民間信仰的一個方式，原創者希望把這樣的設計放到台北市，原創者也在2月初說明另一個同樣風格的燈組，也會在台南的台灣燈會展出。所以不能說在台北是「華國美學」，在台南就是「本土特色」，這都代表着原創者的發想，北市府非常願意接受，這也象徵台北市是多元、創新、開放而且包容的城市。

蔣說，他看到很多市民朋友到現場拍照、打卡，也上傳到網絡，他也鼓勵學生還有民間團體發想用創意來設計各樣的燈飾。這一次燈節市府規畫非常大範圍，從北門到中華路新門廳商圈，還有昨天點燈的主燈「城現光龍」造型也非常漂亮，昨天的駐外使節也非常驚豔。