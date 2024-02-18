台元月人口降至2341.9萬人 終結連18月成長

台灣元月總人口回降至2341.9萬人，終結連18個月以來的正成長。示意圖。(本報資料照片)

內政部 近日公布最新人口統計，由於出生人數持續低於死亡人數，加上國人恢復戶籍情形趨緩，台灣總人口回降至2341.9萬人，終結連18個月以來的正成長。

內政部統計，今年元月出生人數11023人，守住1萬名新生兒關卡，年增0.69%，死亡人數則有19464人，年增9.53%，死亡人數比出生多出8441人，人口自然增加持續呈現負成長趨勢，自2021年元月至今，已連續37個月「生不如死」。

在社會增加方面，元月遷入人數87743人，年減16.72%，遷出79911人，年增逾三成，遷入比遷出人口多出7832人，無法抵銷死亡與出生人數差距，使全國總人口自去年12月底約2342萬人，回降至約2341.9萬人。

在新冠疫情 後，國人陸續回台恢復戶籍，從2023年7月開始，全國人口數持續穩定回升，不過至今年元月，人口數終結連18個月正成長，轉為小幅負成長。

近年全台總人口高點落在2019年的2360萬人，隨著新冠肺炎 疫情發展，國人遷徙受到限制，不少人因此戶籍遭到遷出，再加上出生人數持續下探，台灣人口數連續三年下降，直至去年才重返成長，然而隨著國人遷出遷入情形逐漸回歸常態，且新生兒出生情形未見改善下，今年人口變化仍待觀察。

另外觀察結婚對數，今年元月共13946對新人結婚，年增33.92%。其中不同性別結婚共13668對，年增33.86%。

觀察各縣市，自然增加方面，今年元月全國僅連江縣出生人數超過死亡人數，連向來催生有成的桃園市都「生不如死」；社會增加方面，六都當中，台北市的遷入人數已低於遷出人數，呈現「入不敷出」，提前告別疫情紅利，其餘五都仍呈遷入多過於遷出。

另外人口結構方面，今年元月底0至14歲人口數約278.9萬人，占總人口11.91%；15至64歲人口約1631.3萬人，占比69.66%；65歲以上人口431.6萬人，占比18.43%。