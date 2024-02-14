台灣彩券首出包 大樂透提前3.5小時封牌 民眾買到「未來彩券」

台灣彩券大樂透系統出包，彩券行無法銷售當期大樂透，民眾被迫購買「未來彩券」，彩券行抱怨，恐引發消費糾紛。(記者黃義書／攝影)

昨晚開獎的大樂透第18期發生台灣彩券史上第一次電腦彩券提前「封牌」的烏龍，民眾在昨天下午4時35分以後買到的大樂透，自動跳成今晚開獎的大樂透第19期「未來彩券」。投注站業者表示，民眾在不知情狀況下買到下一期彩券，無論是否中獎都會有意見，恐引發消費糾紛，呼籲台灣彩券公司應該妥善處理。

台彩公司昨天表示，大樂透第18期因系統銷售時間誤設為昨天下午4時35分銷售截止，當期大樂透銷售時間提前結束，昨晚的大樂透及春節大紅包開獎正常進行，其他遊戲則不受影響，仍銷售至晚間8時止。台彩公司對於發生此狀況正積極與系統商Intralot進行了解及排除異常，造成不便，台彩公司深感抱歉；針對這起風波，台彩考慮向Intralot求償。

針對第18期大樂透截止銷售時間發生提前三個半小時的烏龍，投注站業者表示，許多民眾是買完彩券回家後，才發現買到的不是大樂透第18期，而是今晚才要開獎的第19期，因此回過頭來詢問，業者才知道出事了。

業者說，從台北富邦銀行到中國信託銀行負責彩券發行業務，昨天是第一次發生電腦彩券提前「封牌」的情況，其中受到影響最大的恐怕是民眾的權益，「如果昨晚開出的號碼中獎，台彩認還是不認」？或是台彩願意網開一面，讓民眾兩期都可以兌獎？此外，如果民眾主張要買的不是大樂透第19期，要求退還彩券，投注站應該如何因應？

業者呼籲台彩應該主動協助解決，不應該讓第一線的投注站業者扛起面對民眾的責任；負責彩券管理的國庫署應該介入處理。