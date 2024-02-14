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MSCI季度調整台股權重2升1平 3月1日開盤生效

記者楊淨淳／台北14日電
MSCI公布季度調整，台股權重兩升一平，將於3月1日開盤生效。（本報資料照片）
MSCI公布季度調整，台股權重兩升一平，將於3月1日開盤生效。（本報資料照片）

明晟（MSCI）昨日公布季度調整結果，台股權重兩升一平。台股在「MSCI全球新興市場指數」中調升0.01個百分點至15.97%，「MSCI亞洲除日本指數」中調升0.05個百分點至18.75%，而在「MSCI全球市場指數」中權重則維持1.60%。

根據證交所統計，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由15.96%上調至15.97%、上調0.01個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.7%上調至18.75%、上調0.05個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重維持1.60%，相關調整於3月1日開盤生效。

MSCI 2月季度調整中，全球標準指數納入24檔股票並剔除101檔，新增的24檔個股中，中國大陸與印度股票各新增了5檔最多，剔除的101檔股票中，光是大陸股票便剔除了66檔最多，日本股票剔除了8檔居次，台灣股票的部分則是剔除了富邦媒，未新增成分股。

全球小型指數的部分則是納入189檔股票並剔除118檔股票，其中，成分股中新增了6檔台股，包括達發科技、亞力電機 、鑽石投資 、富世達 、弘塑科技 、訊芯-KY ，未刪除成分股。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，昨日公布的首季季度調整將於3月1日開盤生效；而第2季季度調整、也是今年第一次半年度調整宣布日期為5月14日、生效日為6月3日；第3季季度調整宣布日期為8月12日、生效日為9月2日；第4季季度調整、同時為第二次半年度調整宣布日期為11月7日、生效日為11月27日。

證交所指出，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現，而指數調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化。

市場專家表示，儘管近年來， MSCI對台股權重的調整，不必然影響台股表現或市場資金的流動，不過對於許多追蹤相關指數的被動式基金而言，仍將牽動資金的配置方向，因此此次MSCI對台股權重二升，預期仍將有助於引導部分國際資金轉向台股，助益行情走揚。

台股 日本 新興市場

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