奧運項目改 中華代表團恐瘦身 春節前僅確保19席

戴資穎在奧運羽球積分榜排名第三，踏上巴黎奧運應該沒有問題。(本報資料照片)

第33屆夏季奧林匹克運動會將在今年7月底於法國巴黎登場，在農曆年節前，台灣好手已經在7個運動種類奪下19個參賽席次，上屆東京奧運中華民國代表團共在18個運動種類派出68位選手參賽，最終摘下2金4銀6銅共計12面獎牌的史上最佳成績，不過今年巴黎奧運 受到選辦種類，以及部分種類項目修改參賽規定影響，參賽人數預計將很難超越上屆。

在目前已經取得奧運門票的台灣選手中，在上屆有奪牌紀錄的僅有「跆拳甜心」羅嘉翎，以及在射箭男團摘銀的「湯包」湯智鈞，而上屆都有兩面獎牌進帳的羽球 與舉重，「羽球一姊」戴資穎、「舉重女神」郭婞淳都有望在4月透過奧運積分排名獲得參賽席次。

羽球部分，上屆拿下女單銀牌的戴資穎，目前在奧運積分榜上排名女單第3，要挑戰第4次站上奧運舞台將無太多懸念，另外上屆摘金的「黃金男雙」麟洋配王齊麟／李洋、混雙葉宏蔚／李佳馨和男單一哥周天成目前也都在安全名單內，另外「左手重砲」林俊易則是排名第17名，仍有機會搶進前16名力拚首度的奧運之旅。

舉重部分，本屆奧運從原先的男、女各7個量級合併到各5個量級影響，總參賽選手數將大減超過70人，台灣目前僅有上屆摘金的郭婞淳與摘銅的陳玟卉排名在前10名內，至於男子選手以陳柏任第13名最有機會力拚資格。

謝淑薇在澳網拿下女雙、混雙雙金後，目前女雙世界排名將穩定維持在前10名，加上詹皓晴、詹詠然也排在前30名，巴黎奧運可望再有兩組女雙組合出征。

台灣男、女體操代表隊已無緣爭奪團體門票，月中將開拔到埃及開羅展開連續4站的世界盃系列賽，「鞍馬王子」李智凱、「亞洲貓王」唐嘉鴻、「體操精靈」丁華恬都將有機會脫穎而出，至於5月登場的亞錦賽則將釋出最後的個人全能席次，也是爭取奧運門票的最後機會。

柔道將採取奧運積分排名決定參賽席次，每個量級取17名選手取得奧運門票。台灣目前以楊勇緯排在男子60公斤級第2，連珍羚排在女子57公斤級第13，都處在安全範圍內，至於林真豪排在女子48公斤級第28則是落在邊緣，3人將有望再度攜手前進奧運。

同為技擊運動的拳擊與跆拳道 ，在日前已經分別有4人與1人取得參賽資格，其中拳擊將在2月底於義大利與5月在泰國分別舉行兩場世界區資格賽，包括目前尚未取得門票的上屆銅牌好手黃筱雯、陳念琴都將力拚門票；跆拳道則將在3月舉行奧運資格賽，包括上屆國手蘇柏亞等3人都將參賽。

上屆拿下一面銅牌的桌球，最快於2月16日起在南韓釜山舉行的世界團體錦標賽中，只要取得男、女前8名就能獲得團體共計6席參賽席次，對於中華好手來說將是不難達成的任務。