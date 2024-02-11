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像血跡？是光芒？台鐵西拉雅號紅妝 看法兩極

記者李成蔭／新北11日電
觀光署與台鐵公司元年首部攜手合作的主題彩繪列車 「SIRAYA西拉雅號」。(記者侯永全／攝影)
觀光署與台鐵公司元年首部攜手合作的主題彩繪列車 「SIRAYA西拉雅號」。(記者侯永全／攝影)

呼應2024台灣燈會在台南，觀光署與台鐵合作推出的西拉雅號彩繪列車，日前亮相。外裝以數位3D編織元素設計，彷彿為列車穿上新春毛衣，吸引眾多鐵道迷拍攝。但也有鐵道迷認為，車頭設計猶如鳥擊之後的血跡，有些駭人；設計師表示，設計理念結合台灣燈會絢爛放射狀光芒，這是每個人想像力不同。

觀光署與台灣鐵路公司「元年」合作主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，多個國家風景區處長、設計師AKIBO李明道等都參與發布記者會。觀光署長周永暉說，今年台灣燈會在台南，加上台南建城400年，以數位3D編織為主軸彩繪列車，展現出路線經過西拉雅國家風景區的在地文化風格。

車廂內也有 I LOVE TAIWAN、SIRAYA、笑臉、愛心、光芒等象徵溫暖與愛的圖樣，還呈現西拉雅、雲嘉南、茂林、阿里山、澎湖及大鵬灣等南部六個國家風景區特色景點。

台鐵董事長杜微說，這是台鐵公司化後首推彩繪列車；台南400年識別系統設計師李明道分享，每次過年回台南都會穿著毛衣，春節就是要有笑臉、愛心，因此設計毛線刺繡大衣，結合數位3D編織元素，設計出西拉雅號塗裝。

台鐵表示，西拉雅號採用EMU 800型電聯車塗裝，上路直到4月底，投入嘉義與屏東區間的西部幹線。

不少鐵道迷認為彩繪像是為列車穿上毛線刺繡大衣，給人溫暖、歡樂、驚喜的感受。也有鐵道迷在臉書社團「鐵道文化之旅」分享照片，有網友形容「像是鳥擊之後的血跡，有種血跡斑斑感」，引爆正反討論。李明道回應，他理念是結合台灣燈會絢爛放射狀光芒，每個人想像力不同。

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