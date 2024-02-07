新冠、類流感 年後恐又有高峰

圖為耳鼻喉科診所排隊看診民眾。(本報資料照片)

新冠、類流感疫情 上周雙雙達到最高峰。根據疾管署統計，新冠肺炎上周新增567例，死亡病例新增65例，創下近5個月以來新高；類流感就診人次則有12.3萬，為近10年同期次高。疾管署發言人羅一鈞示警，春節、開學後，疫情可能再度上升，將出現較緩和的兩波高峰。

疫情中心副主任李佳琳表示，上周門急診類流感就診人次為12.3萬人次，較前一周上升，為近10年同期次高。另增30例流感併發重症、8例死亡。

本流感季自去年10月1日至今年2月5日，累計435例流感併發重症個案，近六成為65歲以上長者，84%未接種流感疫苗 ；至於死亡，則有71人未接種流感疫苗。

新冠疫情方面，上周增新冠併發症 567例、死亡65人，近四周以來，本土JN‧1變異株占比已升至64%，成為全台社區新冠主流病毒株。

疾管署原先預估，這12周新冠疫情處於高峰，單日就醫人數上看1.5萬人，但可能因天氣回暖、民眾疫苗打氣提升，群體免疫力提高等因素，實際感染人數下修約9600人，推測應是XBB疫苗接種情況踴躍，加上天氣變暖有關。

疾管署多項監測系統顯示，近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區傳散，而新冠、流感等疫情仍處高原期。

羅一鈞表示，春節以及後續的開學、燈會等活動，人流的聚集預期會導致呼吸道疫情上升，預測開學後的一周開始，流感跟新冠疫情又會再有一波上升。民眾如果出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，請務必盡速就醫。