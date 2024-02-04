我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

矽谷殺妻案引話題 留意「言語侮辱」等家暴早期5跡象

台糖瘦肉精豬肉 2730包、819公斤全賣光

台灣新聞組／台北4日電
台糖豬爆瘦肉精 追產製流程。(製表／都會地方中心、生活文教中心、元氣中心)
台糖豬爆瘦肉精 追產製流程。(製表／都會地方中心、生活文教中心、元氣中心)

台中市政府食安處上月在台糖梅花肉片驗出含瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol）；衛福部食藥署副署長林金富昨表示，該批肉品2730包、819公斤，全數流入台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等，已全部售罄，影響地區以南部為主，尚未流入北部縣市；不過經新北市衛生局追查，該批違規產品曾於新北一家台糖特約專櫃門市販售，共16包約五公斤，已全部售完。

而這批被驗出瘦肉精的豬肉來自嘉義縣水上鄉南靖畜殖場，農業部防檢署前晚採檢送屏東市中央畜產會化驗，結果全是陰性。由於台糖在嘉義共有五場養殖場，防檢署都將一併擴大檢驗。台糖也已要求複驗，結果最慢14天後揭曉。

林金富表示，該批梅花豬肉片加工製造日期是去年12月11日，豬肉來源是台糖肉豬，由台糖公司委由信功實業負責屠宰、分切，製成豬肉片，且台糖派員進駐信功監督過程。

調查顯示，該批畜產品全數由台糖公司自行販售，目前掌握肉片鋪貨縣市多在南部，北部並無進貨。但對於新北查出同批號，林金富昨晚表示，台中市食安處、台南市政府衛生局，皆已經通知全國衛生局及台糖公司，就同批號豬肉產品立即下架回收，目前全台衛生局陸續追查當中。

林金富說，食藥署自2014年至今，在全台肉品中均無驗出瘦肉精，且西布特羅是瘦肉精中少見品項，對於在國營事業台糖肉品中檢出，衛福部、農業部都「滿頭霧水」，將持續追查西布特羅來源。

台糖推測是委外商屠宰過程不慎導致交叉汙染，代工屠宰業者、屏東信功公司駁斥「不可能」，問題應在養豬場的飼養過程。驗出瘦肉精的台中市衛生局認為，經反覆檢驗，瘦肉精均勻分布在肉片，應不是刀具受汙染；由於信功也做進口豬肉，被懷疑可能混入他國含瘦肉精豬肉。究竟哪個環節出問題，至今眾說紛紜，真相未明。

台大獸醫系名譽教授賴秀穗表示，西布特羅比萊克多巴胺毒性高出千倍，不得使用於人類食用的牛、豬、雞肉；人類攝入西布特羅恐會導致心臟相關疾病，如心悸等，且恐影響神經、呼吸系統。賴秀穗分析，本土豬驗出西布特羅，顯示有非法使用，但台糖為國營企業，養殖人員沒必要摻入，不排除檢驗有誤，建議進一步擴大檢驗其他豬肉狀況。

台中市食安處上月15日在台糖梅花肉片驗出瘦肉精，合計819公斤，已流入市面。圖為...
台中市食安處上月15日在台糖梅花肉片驗出瘦肉精，合計819公斤，已流入市面。圖為賣場上仍在販售的台糖豬肉。(記者黃仲裕／攝影)

農業部 福利

上一則

柯文哲：民進黨沒認真輔選 擺明要做掉游錫堃

下一則

自駕出車禍 張善政夫婦受輕傷 網友：市長太親民了吧

延伸閱讀

10年首起…台產豬爆瘦肉精下架 將釐清是否進口豬混充

10年首起…台產豬爆瘦肉精下架 將釐清是否進口豬混充
台食藥署：中國進口辣椒粉檢出「工業染料」和違規農藥

台食藥署：中國進口辣椒粉檢出「工業染料」和違規農藥
迪士尼慶龍年 亞洲美食上菜

迪士尼慶龍年 亞洲美食上菜
比利時總理訪中 要求貿易平衡及勿干預對方政治

比利時總理訪中 要求貿易平衡及勿干預對方政治

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
前總統川普。（路透）

川普已變得更難預測 重返白宮對台是利是弊 分析家看法不一

2024-01-28 06:36

超人氣

更多 >
矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕

矽谷殺妻案引家暴話題 35歲華裔女精英化濃妝遮掩傷痕
公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合
美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光

美國女牙醫機場失控暴走 脫衣露下體遭警壓制 下場曝光
為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說
研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%