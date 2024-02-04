台糖瘦肉精豬肉 2730包、819公斤全賣光

台糖豬爆瘦肉精 追產製流程。(製表／都會地方中心、生活文教中心、元氣中心)

台中市政府食安處上月在台糖梅花肉片驗出含瘦肉精「西布特羅」（Cimbuterol）；衛福部食藥署副署長林金富昨表示，該批肉品2730包、819公斤，全數流入台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利 中心等，已全部售罄，影響地區以南部為主，尚未流入北部縣市；不過經新北市衛生局追查，該批違規產品曾於新北一家台糖特約專櫃門市販售，共16包約五公斤，已全部售完。

而這批被驗出瘦肉精的豬肉來自嘉義縣水上鄉南靖畜殖場，農業部 防檢署前晚採檢送屏東市中央畜產會化驗，結果全是陰性。由於台糖在嘉義共有五場養殖場，防檢署都將一併擴大檢驗。台糖也已要求複驗，結果最慢14天後揭曉。

林金富表示，該批梅花豬肉片加工製造日期是去年12月11日，豬肉來源是台糖肉豬，由台糖公司委由信功實業負責屠宰、分切，製成豬肉片，且台糖派員進駐信功監督過程。

調查顯示，該批畜產品全數由台糖公司自行販售，目前掌握肉片鋪貨縣市多在南部，北部並無進貨。但對於新北查出同批號，林金富昨晚表示，台中市食安處、台南市政府衛生局，皆已經通知全國衛生局及台糖公司，就同批號豬肉產品立即下架回收，目前全台衛生局陸續追查當中。

林金富說，食藥署自2014年至今，在全台肉品中均無驗出瘦肉精，且西布特羅是瘦肉精中少見品項，對於在國營事業台糖肉品中檢出，衛福部、農業部都「滿頭霧水」，將持續追查西布特羅來源。

台糖推測是委外商屠宰過程不慎導致交叉汙染，代工屠宰業者、屏東信功公司駁斥「不可能」，問題應在養豬場的飼養過程。驗出瘦肉精的台中市衛生局認為，經反覆檢驗，瘦肉精均勻分布在肉片，應不是刀具受汙染；由於信功也做進口豬肉，被懷疑可能混入他國含瘦肉精豬肉。究竟哪個環節出問題，至今眾說紛紜，真相未明。