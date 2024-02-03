台工具機銷俄？經部查訪未開罰 列觀察名單

台灣廠商傳出口高精準電腦控制的工具機到俄羅斯，投入軍工生產。圖為電腦控制的工具機。(美聯社)

華盛頓郵報 報導，俄羅斯進口商I Machine Technology公司自去年1月以來，從台灣進口價值逾2000萬美元，可用於製造武器的精密機器製造設備，經濟部證實，並表示已將這家台灣廠商列為觀察名單，出口產品前都須先向經濟部提出申請。不過，經濟部並未對該廠商開罰，因為沒有查到足以開罰的「具體事證」。

被指控的I Machine Tools公司中文名稱為集盛國際興業有限公司；經濟部國際貿易署表示，美國去年11月將俄羅斯I Machine Technology列入其實體名單（貿易黑名單），經濟部今年初也跟進將I Machine Technology列入，代表台灣業者不得將所有貨品輸往該公司，經濟部持續參考國際友盟國家的作法，將涉入武擴發展的公司納入台灣實體名單，有關俄羅斯的實體名單已達1900家。

至於台灣這家工具機廠商，貿易署表示，經濟部已派人至現場訪視三次，但無法取得可證明這家公司違規出口產品至俄羅斯的「具體事證」，初判流入俄羅斯貨品可能是利用第三國轉運，因為「有合理懷疑」，將這家公司列為觀察名單，要求其產品出口都要先向經濟部貿易署提出申請，業者須提供最終使用者的資料，取得同意後才能出口。

經濟部去年1月公告擴大管制工具機出口至俄羅斯的措施，避免台灣高科技貨品成為俄羅斯發展武擴的工具，作法與大多數友盟國家一致，若是屬管制範圍的出口申請案，原則不予同意。

經濟部表示，為防止俄羅斯透過第三國取得台灣高科技貨品，已要求廠商在出口至高轉運風險國家，例如土耳其、阿聯、中亞國家時，須切結不得轉運俄羅斯及白俄羅斯 ；同時，提高違規出口俄羅斯及白俄羅斯的罰則，將初次違規出口俄國的罰則從新台幣6萬提高至100萬元。

據中央社引述彭博報導，I Machine科技公司執行長布瑞迪克辛（Aleksey Bredikhin）接受華郵 電話訪問時承認自己多年來從集盛公司進口CNC工具機，但他否認在去年1月的限制生效後仍這麼做。他說，在那個時間點之後的貨物運輸都是備用零件，所以不違反出口管制措施。