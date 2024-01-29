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郵務士告贏中華郵政 績效獎金未納薪資恐掀追討潮

記者周彥妤／台北29日電
中華郵政郵務士王耀慶告中華郵政，績效獎金未納薪資，追討納提撥勞退，法院二審判王勝訴；中華郵政可能面臨上萬名「王耀慶們」跟進追討。示意圖，非新聞當事人。（記者許正宏／攝影）
中華郵政郵務士王耀慶告中華郵政，績效獎金未納薪資，追討納提撥勞退，法院二審判王勝訴；中華郵政可能面臨上萬名「王耀慶們」跟進追討。示意圖，非新聞當事人。（記者許正宏／攝影）

華郵政郵務士王耀慶日前提告中華郵政，績效獎金未納薪資，追討納提撥勞退，法院二審判決王勝訴，中華郵政須補撥9.3萬元(台幣，下同)，且不得上訴，中華郵政可能面臨上萬名「王耀慶們」員工跟進追討。中華郵政回應，尊重司法對個案判決，但因行政院曾行文提及「績效獎金不納薪資」，若一旦成立，所有國營事業都可能面臨相同問題，後續將再請示研議相應措施。

中華郵政發放績效獎金、考核獎金，過往未納勞健保投保、勞退提撥薪資計算，遭勞保局開罰。中華郵政2020年起補正，將績效、考核與全勤獎金等納入薪資計算；不過，因不溯及既往，王耀慶提告中華郵政，追討2005年轉勞退新制後至2019年獎金應納薪資計算提撥勞退，一審法院判中華郵政應補提撥9.3萬元給王，中華郵政不服提上訴，二審判決日前出爐，中華郵政仍應補提撥9.3萬元，且不得再上訴。

據悉，王耀慶案判決出爐後，中華郵政內部有不少員工，將跟進比照提告、追討。中華郵政人力資源處副處長吳聰明昨表示，就王耀慶個案來說，中華郵政尊重司法判決，亦會補撥9.3萬元退休金給王。

不過，他指出，針對相關議題，行政院在該判決之前，行文白紙黑字提及績效獎金不納工資，目前適用勞退新制的中華郵政人員約1萬多人，未來如果一體適用，溯及既往提撥，牽涉層面廣泛，金額亦十分龐大。

他說，且一旦成立，不僅中華郵政，所有國營事業都可能面臨相同問題；因此，就行政程序來說，中華郵政為交通部所屬單位，將請示是否與行政院人事總處協商，後續相應措施將再研議。

華郵 郵政 退休金

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