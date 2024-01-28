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中油第三天然氣接收站漂沙嚴重 藻礁岌岌可危

記者彭宣雅、陳儷方／台北28日電
三接爭議再起 台灣生態學會理事蔡嘉陽今年1月17日，搭機經過中油第三天然氣接收站上空時，清楚拍下三接工程漂沙嚴重，突堤效應明顯，憂心當地藻礁生態會受到影響。（圖／蔡嘉陽提供）
三接爭議再起 台灣生態學會理事蔡嘉陽今年1月17日，搭機經過中油第三天然氣接收站上空時，清楚拍下三接工程漂沙嚴重，突堤效應明顯，憂心當地藻礁生態會受到影響。（圖／蔡嘉陽提供）

中油第三天然氣接收站工程是否影響當地生態備受關注，台灣生態學會理事蔡嘉陽今年1月17日，搭機經過三接上空，意外發現三接工程漂沙嚴重，突堤效應明顯，未來藻礁岌岌可危。學者憂心，部分工程也將會被漂沙淹沒。蔡嘉陽直言，當初三接就不應該蓋在那裡，現在的結果，印證了環團當時的憂心。

中油則是強調，大潭沿岸在東北季風季節經常出現漂沙現象，三接施工前就存在，屬自然現象，與三接工程無關。但對於中油的說法，環團並不埋單，直言那裡唯一不自然的就是施工與突堤，海堤阻隔成了「ㄇ字型」，現在漂沙慢慢累積，幾十年後，還會跟原本自然現象一樣嗎？

對於環團質疑三接工程導致當地漂沙嚴重，中油以Google Earth的衛星截圖，...
對於環團質疑三接工程導致當地漂沙嚴重，中油以Google Earth的衛星截圖，反駁大潭沿岸在東北季風季節常出現漂沙現象，在三接施工前就存在。（圖／中油提供）

根據1月17日拍下的三接空拍圖，只見三接工程沿岸漂沙情況嚴重，甚至有堆積現象。中研院生物多樣性中心研究員陳昭倫表示，這張照片告訴外界，三接蓋下去後，破壞原本的平衡，突堤效應造成明顯漂沙被改變，預測這區域未來應該會被埋掉。

蔡嘉陽表示，該區域有洋流行經，還有東北季風來襲，確實以前就有漂沙的狀況，只是過去都是「沙來沙往的」，如今因三接工程，海堤阻隔成了「ㄇ字型」，變了一個凹的區域，漂沙慢慢累積，幾十年後，這些不自然現象造成的結果，還會跟現在的自然現象一樣嗎？

蔡嘉陽強調，中油所說的自然現象，只是這幾年的觀察而已，但今天做三接工程，不是一、兩年或三、五年；可能是30、50年就會影響到整個藻礁生態環境。

蔡嘉陽說，台灣很多重大開發，都只看到眼前，口口聲聲說愛台灣，卻沒有永續觀點，反而製造下一代的問題，環境變遷若沒有大尺度的時空觀點，論述沒有任何意義。

封閉環境 潘忠政：藻礁質變

「感覺整個都淹沒了。」珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，沙流很明顯集中在海邊，棧橋有些空隙，沙就沿著空隙暗流流進去，大概就堆積在那裡，未來就愈堆愈多，冬天每年都有東北季風，未來船隻還能進出嗎？尤其三接工程未來還要往外蓋，擔心屆時成為一個封閉的環境，會讓藻礁整個質變，又或是被珊瑚礁類取代，非常可惜。

中油則以Google Earth上的衛星截圖，指在三接尚未施工前、2017年1月，大潭沿岸也出現漂沙，幾乎年年如此。中油發言人執行長林珂如表示，三接工程進行至今，委託顧問公司持續監測大潭沿岸漂沙情況，且是以高解析度影像進行地形地貌攝影監測，判斷當地漂沙是自然現象，會隨著當地風向海象而改變。

環境部派員了解：促提對策

中油表示，根據中油對大潭漂沙的長期監測結果，發現只要在秋冬的季節，東北季風帶動沿岸海流常會自北側的白玉地區帶來大量漂沙，並穿過海流通透的棧橋至大潭沿岸，甚至夏天颱風過境後也會出現漂沙，所以漂沙現象跟三接工程無關。

監督環評結果與執行的環境部環管署說，會先派員到當地了解現況，必要時會請開發單位說明，並提出因應對策。

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