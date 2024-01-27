三班護病比入法 選後逆轉「沒規畫」 新制3月上路

衛福部公告各層級醫院三班護病比標準，將於三月上路，盼能減輕醫護負荷。（記者余承翰／攝影）

新冠疫情 解封後，國內爆發護理師離職潮，全台32萬護理人員僅剩19萬人執業。護理團體去年起積極爭取三班護病比入法，衛福部26日公告護病比，預計3月上路，先採鼓勵方式，讓達標醫院獲得獎勵金，但護病比入法時程「未定」。護理師團體指出，現行獎勵金編列方式，恐讓護理人力流動更嚴重，落得全民皆輸下場。

衛福部各層級護病比，醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15。

衛福部長薛瑞元表示，以公告的護病比，盤點各層級醫院現有人力，約短缺7582名護理師人力，其中醫學中心及區域醫院缺最多，各自約缺3400多名護理師，如果以白班、小夜、大夜區分，醫學中心的大夜班缺口最大，區域醫院三個班別若要達標，仍有五成左右的缺口，而地區醫院的達標率最高。

衛福部選前承諾，三班護病比將於兩年後入法，但薛瑞元改口，新標準將於3月起生效，醫院若達到標準，將可領取達標獎勵金，但未達標則未有罰則，而正式入法時程「目前沒有規畫」。

護病比達標獎勵金仍從健保 總額中編列，健保總額今年採專款編列40億元新台幣，優先用於「強化住院夜班護理照護量能」，其中的27億挹注於急性一般病床夜班護理人員，並依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金。

健保署長石崇良表示，除夜班獎勵金，也將設置不限班別的「繁重工作獎勵金」。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，樂見三班護病比往前推進，但健保專款不應全數投入夜班獎勵，過去就曾調查，僅補貼夜班會讓其他班別的護理師產生「相對剝奪感」，且為了爭取獎金，反而讓白班找不到人，其他願意留在白班的護理師工作量增加，在惡性循環下，反而會讓護理師流失得更加嚴重，不僅損害護理師的勞權，最終影響的仍是病人接受醫療照顧的權益。