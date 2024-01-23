我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州補貼首購族買房 改採抽籤模式 4月抽獎

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

桃園推舊城改造 景福宮拚2年重生、拓寬人行空間

記者朱冠諭／桃園23日電
桃園信仰中心景福宮近年面臨人行空間不足、周邊建築老舊、陳年招牌有礙觀瞻等問題，市府預計花2年時間整體改善，讓老城重現昔日繁華。（記者朱冠諭／攝影）
桃園信仰中心景福宮近年面臨人行空間不足、周邊建築老舊、陳年招牌有礙觀瞻等問題，市府預計花2年時間整體改善，讓老城重現昔日繁華。（記者朱冠諭／攝影）

桃園市政府推動舊城再生，首波以桃園大廟景福宮為核心，今年將同時進行人行空間和店家立面改善工程，再擴展到桃園區中正路、東門溪、中壢中正公園和仁海宮等地。地方商圈和民代期待之餘，也呼籲市府訂出具體時程、盡快完工，且務必減少對交通衝擊。

桃園和中壢2個舊城區市容亟待翻轉，市府「未來城市空間發展會報」陸續推出老城區改善計畫，景福宮為桃園區最早開發地區，近年人行空間不足、周邊建築老舊、陳年招牌有礙觀瞻，都發局規畫今年拓寬兩側店家前的人行空間，另縮短廟前中山路與中正路口行人穿越馬路距離，並移除阻礙通行的電箱和電桿，計畫獲內政部2400萬元補助，預計年底完工。

市長張善政昨到場會勘，強調今年底一定完成「行」的安全，再協助附近店家拉皮，「未來桃園將無新舊城區差別」。

目前景福宮周邊人行道只有70至80公分寬，約僅容1名成人行走，不便民眾扶老攜幼拜廟逛商圈，都發局將拓寬至2至3.5公尺；另明年8月前完成兩側店家立面修繕，包括招牌、建築物外牆、管線清理等工程，將全額補助合法建物且完成自主整合修繕者。

景福宮主委簡征潭表示，肯定市府美意，已協助整合周邊店家並獲支持；當地博愛商圈理事長蘇美樺說，景福宮人潮與26年前差距甚遠，除人行道窄小，也盼解決騎樓高低落差大等問題，愈快愈好。

都發局長江南志認為，最難的是增加人行空間須壓縮路幅，因去年9月就開說明會，已獲當地高度共識，相信可快速推進計畫，市府也會協助騎樓整平。

議員黃瓊慧呼籲，完成拉皮工程後，應該由文化局進駐輔導周邊店面變成環形設計聚落，並且串聯老城區景點，以跨局處的力量推廣整合。

市府目標還有桃園中正路舊街、東門溪城市綠廊、中壢中正公園及中壢仁海宮周邊街區，議員謝美英說，中正公園周邊人行道、汽機車道、電桿電箱等設施老舊，仁海宮人行環境也急需改善，市府應縮短工期，減少當地交通衝擊。

張善政 內政部

上一則

弟怨哥啃老 持球棒廚房打到客廳...活活打死

下一則

羅智強扮「防腐劑」喊不會再被柯建銘「玩弄」

延伸閱讀

未依法「自掃門前雪」 罰款100元起跳

未依法「自掃門前雪」 罰款100元起跳
最後黃金周 台灣大選 藍綠白大拚場

最後黃金周 台灣大選 藍綠白大拚場
超級星期六 賴清德侯友宜戰新北桃園、柯文哲攻台中

超級星期六 賴清德侯友宜戰新北桃園、柯文哲攻台中
她面試「拒留長髮」不錄取 摩鐵遭控容貌歧視挨罰30萬

她面試「拒留長髮」不錄取 摩鐵遭控容貌歧視挨罰30萬

熱門新聞

天燈被風吹到一旁的商家，店員連忙搶救。（取自Instagram @hyon__._）

台式韓語講到一半 怪風逼出天燈業者這三個字 網：急了

2024-01-19 16:36
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
中華民國友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受訪問時表示，有可能會在大選之後承認中華人民共和國，等於與中華民國斷交。（本報資料照片）

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

2024-01-20 22:18
小女孩不疾不徐的回答法國路人的問題。（取自IG @dandanmemory）

7歲女童自學能說多國語言 遊歐狂秀多聲道社牛體質

2024-01-22 14:34
大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲（右）選舉當「老三」。圖／聯合報系資料照片

柯文哲敗選 他批「錯失2大機會」：未來這些人很可憐

2024-01-16 14:28

超人氣

更多 >
數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看
清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力
谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

谷歌華裔工程師陳立人曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手
好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了

好市多大部分利潤來自商品銷售？你錯了
深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警

深信能改變他…中國女留生遭多次家暴 被勒頸才報警