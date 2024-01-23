桃園推舊城改造 景福宮拚2年重生、拓寬人行空間

桃園信仰中心景福宮近年面臨人行空間不足、周邊建築老舊、陳年招牌有礙觀瞻等問題，市府預計花2年時間整體改善，讓老城重現昔日繁華。（記者朱冠諭／攝影）

桃園市政府推動舊城再生，首波以桃園大廟景福宮為核心，今年將同時進行人行空間和店家立面改善工程，再擴展到桃園區中正路、東門溪、中壢中正公園和仁海宮等地。地方商圈和民代期待之餘，也呼籲市府訂出具體時程、盡快完工，且務必減少對交通衝擊。

桃園和中壢2個舊城區市容亟待翻轉，市府「未來城市空間發展會報」陸續推出老城區改善計畫，景福宮為桃園區最早開發地區，近年人行空間不足、周邊建築老舊、陳年招牌有礙觀瞻，都發局規畫今年拓寬兩側店家前的人行空間，另縮短廟前中山路與中正路口行人穿越馬路距離，並移除阻礙通行的電箱和電桿，計畫獲內政部 2400萬元補助，預計年底完工。

市長張善政 昨到場會勘，強調今年底一定完成「行」的安全，再協助附近店家拉皮，「未來桃園將無新舊城區差別」。

目前景福宮周邊人行道只有70至80公分寬，約僅容1名成人行走，不便民眾扶老攜幼拜廟逛商圈，都發局將拓寬至2至3.5公尺；另明年8月前完成兩側店家立面修繕，包括招牌、建築物外牆、管線清理等工程，將全額補助合法建物且完成自主整合修繕者。

景福宮主委簡征潭表示，肯定市府美意，已協助整合周邊店家並獲支持；當地博愛商圈理事長蘇美樺說，景福宮人潮與26年前差距甚遠，除人行道窄小，也盼解決騎樓高低落差大等問題，愈快愈好。

都發局長江南志認為，最難的是增加人行空間須壓縮路幅，因去年9月就開說明會，已獲當地高度共識，相信可快速推進計畫，市府也會協助騎樓整平。

議員黃瓊慧呼籲，完成拉皮工程後，應該由文化局進駐輔導周邊店面變成環形設計聚落，並且串聯老城區景點，以跨局處的力量推廣整合。

市府目標還有桃園中正路舊街、東門溪城市綠廊、中壢中正公園及中壢仁海宮周邊街區，議員謝美英說，中正公園周邊人行道、汽機車道、電桿電箱等設施老舊，仁海宮人行環境也急需改善，市府應縮短工期，減少當地交通衝擊。