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文策院政策不透明 上百影人連署要求公開說明

記者黃保慧／台北23日電
文策院有參與項目「五月雪」。（圖／海鵬影業提供）
文策院有參與項目「五月雪」。（圖／海鵬影業提供）

文化內容策進院（簡稱文策院）去年11月邀請了全球影人來台參與的TCCF創意內容大會才剛風光落幕，就傳出將對原有影視國際合作政策有諸多調整，但由於其對於政策上的語焉不詳與不透明，已引起了世界各國影視機構及國際媒體的關注，昨天業內諸多製片人聯手影人簽署連署聲明書，要求文化內容策進院與業界公開說明其國際合製政策之轉向，並提出3訴求。

由於文策院政策上的不透明，導致台灣影視業界也接收到大量來自國際影人的關切和提問，對於與台灣合作持有保留和疑慮，並重挫國際夥伴與台灣合作的信任，影響範圍橫跨四大洲（囊括美國、日本、法國、西班牙、泰國、印尼、冰島、等國家逾10部以上影視計畫），造成國際合作影視計畫即時喊停，甚至已確定不跟台灣合作，此種情形造成了業界的不安。目前業界非常憂心台灣的國際形象與信譽，將因此遭受不可彌補的重大傷害。

業內諸多製片人在過去兩周積極與院方聯繫瞭解新政策，卻各別得知不盡相同、甚至不完整的方案執行方式，其不公開與反覆造成業界及國際合作夥伴有許多意見及反彈。即使近日文策院推出宣稱為「國際合作投資方案 2.0」（TICP 2.0）的優化升級方案，昨日仍有超過百位影視從業人員共同連署聲明書，要求文化內容策進院與業界公開說明其國際合製政策之轉向。該聲明書的連署人，包含影帝李康生、監製廖慶松、導演黃文英、音效師杜篤之、配樂師林強等人，有多位重量級業界人士與金馬獎得主。

聲明書中認為，文策院在未與業界溝通的情況下，將已存在多年的國發基金方案以及多元內容開發暨投資規章，拼湊套進國際合製這個專業的範疇。而且國發基金方案的申請條件、方式、限制等本來就完全不同，卻對外界使用「優化、加碼、升級」這樣的話術，意圖隱瞞事實。

聲明書中向文策院提出了3個訴求：

1.立即與產業針對所謂「國際合作投資方案 2.0」，以及其對於國際合製的適用性，進行公開的對話討論。

2.在尚未將「國際合作投資方案 2.0」與業界公開說明之前，原先的「國際合作投資專案計畫」規章與申請機制應持續適用，且不得惡意對符合資格的案件不予受理、審核或通過。

3.未來任何政策轉變，皆須公開透明，與業界妥善溝通，以確保有足夠完善的配套措施，保護影視產業生態系的健康、穩定，以及與文策院的互信基礎。

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