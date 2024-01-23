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長榮機師投票通過擬春節罷工 勞資將調解

台灣新聞組／台北23日電
桃園市機師職業工會舉行的罷工投票，22日開票後確定長榮航空機師取得合法罷工權，最快春節前後發動罷工。圖非新聞當事人。（記者黃仲明／攝影）
桃園市機師職業工會舉行的罷工投票，22日開票後確定長榮航空機師取得合法罷工權，最快春節前後發動罷工。圖非新聞當事人。（記者黃仲明／攝影）

長榮航空機師抨擊長榮航空未合理調薪、違法聘雇外籍機師，日前發起罷工投票，昨天上午開票，超過半數長榮機師會員投同意票，取得合法罷工權，最快春節發動罷工；長榮航空則表達遺憾，呼籲工會優先考慮旅客權益，以理性務實態度繼續進行勞資協商。勞資明天於桃園市政府勞動局調解，將是重要關鍵。

長榮航空機師爭取調薪20%、提高外站飛行津貼至每小時6美元，並訴求禁用違法外籍機師，因勞資爭議調解破局，桃園市機師職業工會去年底啟動長榮分會罷工投票。

昨開票後，工會表示，領票人數共910人，同意票數為900票，不同意10票，確認符合過關門檻，長榮機師取得合法罷工權，最快在春節期間依法發動罷工，並會在24小時前預告，罷工期間美國、加拿大及歐洲等航班受影響機會最大。

長榮航空表示，不放棄與工會協商，並已成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規畫，確保主要航線營運；一旦工會開始罷工，將於第一時間在官網、手機App公告受影響的航班資訊，設立專屬網頁，提供最新資訊。

交通部長王國材說，勞資仍欠缺共識，積極協調中。由於民航局已升級應變小組，交通部次長林國顯昨受訪說，取得罷工權只是目前狀態，勞資都願再溝通，明天在桃市勞動局調解，期盼盡速協調，別走到罷工這一步，以免造成大眾不便；對於工會主張正式罷工前24小時預告，林國顯說，預告時間過短，飛長程航線旅客根本不足因應，盼能考慮消費者權益。

勞動部呼籲，勞資雙方應盡速展開協商，換位思考理性對話，創造勞、資及消費者三贏局面。

桃園市勞動局勞資關係科長張哲航表示，工會取得合法罷工權，市府予以尊重，最近一個月已邀集勞資雙方召開過三次協商會議，未來會持續協助，呼籲長榮航空基於照顧員工及保護消費者權益，應盡速主動與機師工會協商並提出具體方案。

台北市旅行商業同業公會也稱機師工會選擇春節期間罷工，完全罔顧消費者權益。

學者專家建議旅客在機師正式宣布罷工前，考慮購買旅遊不便險，並確認理賠範圍是否涵蓋罷工；產險業則透露基本共識為，從罷工公告日起，才算不理賠事項，代表民眾若完成投保旅遊不便險，一旦遇罷工影響航班，符合條款要件下仍會理賠。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，旅行契約責任保險並無理賠罷工；不過，民眾若與旅行社購買行程，旅行社須安排旅客「一宿三餐」，旅行社再向航空公司求償。以過去華航機師罷工經驗來說，當時理賠每位旅客上限250元美金，採實報實銷。

罷工 長榮 投票

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