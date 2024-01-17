養蝦科學家接掌國家圖書館 學者：打了圖資界一記耳光

成功大學教授王涵青下月將接任國家圖書館長。(本報資料照片)

國家圖書館 長曾淑賢昨退休 ，教育部 宣布，2月1日起，由台灣成大生物科技與產業科學系特聘教授王涵青接任，為國圖首位非人文學者出身的館長；有圖資界學者覺得「荒謬、難以接受」、「圖資界被打了一記耳光」，但也有人認為圖資界太封閉，有人來「攪動」也不錯。

對此，王涵青強調「任重道遠」，並提到國家圖書館所背負的國家典藏，更需要和學界碩博士論文典藏都有聯繫，不同圖書館都有其相對應的任務，但相信所有的圖書館界都是緊密合作、相互扶植且良善的單位。

45歲的王涵青，為中山醫公共衛生系學士、台大海洋研究所碩士、台大動物學研究所博士，擔任過東京海洋大學博士後研究員，研究專長是蝦類疾病、水產病毒學等，去年更入榜「全球前2%頂尖科學家榜單」之年度科學影響力排行榜。2019年起任成大圖書館長至今。

國家圖書館從1992年改制以來，歷任館長僅黃寬重非出身圖資界，但他是具漢學背景的中研院史語所長，如今由王涵青接任，引發圖資界熱議。

一名圖資學者表示，國家圖書館是制定全國圖書館政策的領頭羊，館長需要圖書館的專業和實務經驗，但王涵青所曾任職的大學圖書館，運作的邏輯和複雜度都跟公共圖書館很不相同；另一位圖資學者表示，國家圖書館長不只管理館務，還要協助制定圖書館政策並與國際接軌，即使是讓年輕人文學者擔任都是「挑戰」，此一任命「打了圖資界一記耳光」。

政大圖資所教授薛理桂表示，以往確實多以人文領域出身者擔任國圖館長，但圖書館的館藏資料遍及各種學科，由理工背景的人來擔任館長也可能會對館藏有不同思維，像是台大圖書館或陽明交大圖書館等都有資訊科學、生物領域的館長擔任過，館長出身不同領域也很好。