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台灣選後熱錢大逃殺 外資狂砍451億

記者高瑜君、楊筱筠╱台北17日電

台股16日在地緣政治風險升高的利空衝擊下，外資大逃殺，台股大盤開低收低，終場重挫199點、收1萬7346點。外資已連二賣，昨日賣超451.3億元(台幣，下同，約14.3億美元)，為1年7個月來單日最大賣超量，也是史上第15大單日賣超金額，紅包行情不妙。

盤面上，八大類股全盤盡墨，收盤點位為去年12月7日以來最低。成交量擴增至3151億元，呈現「價跌量增」的不利格局。

亞洲主要股市中，港股跌勢最重，達1.96%，台股跌1.14%，僅次於港股，跌幅大於韓股、日股與陸股。金管會昨天信心喊話指出，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續關注國內外政經情勢及美國利率政策對台股的影響。

選舉不確定因素雖落幕，不過選後台股面臨新的挑戰，特別是台灣面臨可能的外交困境與兩岸經貿陰影等問題，加上紅海危機未平，推升地緣政治風險，在美元指數走強下，亞股跌多漲少，台股雖有國家隊進場護盤，如8大公股行庫買超71.5億元，不過仍不敵外資賣壓，在市場信心潰散下，昨天股匯雙殺。

昨天電子、金融、傳產全面收黑，台積電下跌6元，終場收580元；先前各界看好的選舉概念股，選後賣壓湧現，包括觀光餐飲、線纜、生技、綠能等，都有不小的跌幅。不過，AI族群部分反彈，包括智原、緯穎、勤誠等，部分IC設計族群也有好表現。千金股維持10檔，卻跌多漲少，僅力旺、緯穎、M31逆勢收紅。

三大法人共賣超台股485.4億元，其中，外資賣超451.3億元，為2022年6月13日當日賣超480.2億元以來單日最大，連二賣。不過，在指數壓低後，外資於期貨市場空單減碼，淨空單減少0.45萬口至1.72萬口。

內資部分，投信終結連11買，轉賣超0.2億元；自營商賣超33.87億元、連34賣，其中被動式避險雖賣超48.3億元，但自行買賣部分則買超14.4億元。至於8大公股行庫則買超71.5億元，連3買，持續護盤台股。

展望後市，綜合兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清看法，短線台股受到資金面、地緣政治風險等衝擊，加權指數近來表現弱勢，下檔1萬7311點將是短線下跌的滿足點，倘若無法守住，不排除指數將回測季線1萬7200點。

農曆年前能否有紅包行情，後續觀察重點可留意四大指標：第一，今日台指期結算，聚焦外資轉倉動向；第二，台積電法說會釋出的財報及展望；第三，美國經濟數據以及重量級財報將登場；第四，地緣政治衝突是否升級。

台股 台積電 綠能

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