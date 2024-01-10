台灣貧富差距12年新高 痛苦指數飆高

這兩年物價高漲，許多攤商為了反映食材成本，幾乎每家店價位表都經過修改，外食族對於荷包變薄的感受也特別深刻。(本報資料照片)

主計總處最新預測顯示，去年全年經濟成長率下修為1.42%，是14年最低，創下金融海嘯 以來最差經濟表現，也是蔡政府任內最差成績。於此同時，國人貧富差距卻日漸擴大，去年家庭每戶所得差距6.15倍，更因連續快三年的高通膨，吃掉國人薪資成長，導致國人痛苦指數跟著飆高。

台灣前幾年經濟成長率優於全球，但經濟果實分配不均，紅利集中少數人，尤其是電子業，以致國人貧富差距擴大。主計總處統計顯示，依每戶可支配所得高低將戶數分為五組，2022年最高20%家庭每戶和最低20%家庭每戶所得差距6.15倍，自2016年蔡總統執政以來，指數從6.08倍擴增至6.15倍，創2012年以來最高差距。

國人更大壓力來自物價上漲，從外食到房租漲幅驚人，前年逼近3%，去年全年也高達2.5%，讓國人吃足高物價苦頭。若扣除物價指數，受雇員工從2022年3月起實質經常性薪資就進入負成長，直到去年5月才轉正，經歷長達14個月薪資倒退嚕；不過去年前十月的實質總薪資仍呈現負成長。

經濟不好、貧富差距大、物價高，中央大學經濟系教授吳大任指出，所得分配愈拉愈大才是最大問題，若不設法改善，低薪族群會對未來沒有希望，原因就是經濟利益集中電子業。

台大國發所兼任教授辛炳隆則說，台灣物價相對歐美不算高，但普羅大眾感受深，因為物價漲的都是平常接觸的，例如外食、房租就是因為店租漲，背後就是房價 太高，房價問題不只影響居住，「通膨沒有那麼偉大，而是房價」，大家才會這麼在意居住正義。

2024大選倒數，各陣營總統候選人都宣示若當選將全力拚經濟。不過國民黨 批評，民進黨政府執政七年多以來，有口號無路徑，國際經貿組織也不得其門而入，靠著大內宣誤導民眾、矇混過關。

蔡政府大力宣傳要積極參與國際經貿組織，然而隨著美國川普政府在2017年退出「跨太平洋夥伴貿易協定」（TPP），後來的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）不再由美國主導，而由美國力推的「印太經濟架構」（IPEF），台灣也未取得入場券。