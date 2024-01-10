高端曾發重訊：政府要求保密 衛福部：一面之詞

立法院9日召開臨時會，立委王鴻薇質疑高端合約無法公開，與行政院院長陳建仁（左）、衛福部長薛瑞元（右）言語交鋒。(記者杜建重／攝影)

總統大選前，高端爭議延燒，行政院長陳建仁昨赴立法院專案報告，立委質詢時出示高端曾發布重大訊息稱「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」，質疑高端合約迄今不公開，根本是行政院自導自演。且陳揆堅稱，該採購有決標公告，衛福部長薛瑞元後來答詢時說，依法涉及到商業機密採購，機關可以不公告。薛瑞元的說法，等於打臉陳揆。

陳揆直指府與高端簽有保密協定，要遵守義務，保持維護政府誠信，未來還要採購相關疫苗藥物；衛福部長薛瑞元說，政府沒有要求保密，高端的重訊不是衛福部要求發布。

2021年5月30日在櫃買中心、公開資訊觀測站公布的重大訊息表示，高端載明「本公司與疾管署簽訂110年國內COVID-19疫苗採購合約」，「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」。賴士葆質疑，高端說是政府要求保密，陳建仁卻說是因為簽保密合約，只能要求高端公開，「這是行政院自導自演？還是高端成為行政院的太上皇？」

陳建仁表示，政府也希望高端公開，沒有讓高端予取予求；衛福部長薛瑞元則說，衛福部沒叫高端不可以公開，那是民營公司單方面公告，是高端的一面之詞，「難道對於民營公司，政府要怎樣做就怎麼樣嗎？ 」

金管會證期局表示，櫃買中心應去了解相關事實並且對外說明，重訊內容如果與事實不符，依法可開罰。櫃買中心總經理李愛玲晚間表示，內容中有關限制條款的說明，「與重大訊息主旨尚無重大不符」。櫃買中心說法，形同打臉陳揆與薛瑞元。

國民黨立委王鴻薇質詢指出，高端重訊已經發布兩年多，衛福部是否有發文要求高端更正？薛瑞元說，衛福部昨已發公文給高端，請對方公布合約，是否提前解密，仍須看高端程序，「我們是樂觀可以提前解密」；至於高端發布重訊不是衛福部管理的，與衛福部並無關聯。

高端表示，作為上櫃公司，為符合公司治理運作及保障4.6萬名股東權益，將依法召開董事會討論決議。高端說，事前並不知道疫苗採購價格，只參考政府預算 與風險、製造、配送等成本與政府議價，衛福部也曾公開表示，高端的價格低於BNT與莫德納 疫苗採購價。

何時能公布高端合約？陳建仁表示，「雙方如果能夠達到協議的情況下，希望愈早愈好」，政府也多次跟高端溝通，這件事情正在努力當中，政府無法立即公開合約是因保密條款，若片面違約公開保密資訊，不僅會面臨訴訟賠償，也會衝擊國外疫苗大廠未來出售意願。

陳建仁強調，「這裡面沒有不可告人之事」，按國際慣例，所有國家跟相關COVID-19疫苗廠商簽訂合約都有保密協定，政府在對外要公布相關合約，一定要得到對方同意。

此外，高端疫苗 決標究竟有無公告？陳建仁昨三度堅稱，政府採購有決標公告，遭時代力量立委邱顯智打臉是假消息，電子採購網公開資訊也查無決標公告；陳揆怒批邱顯智「講白賊（台語：說謊話）」。

但薛瑞元後來答詢時表示，開標、決標都按照程序來，決標之後本來就是要把資料上傳到工程會的網站，根據政府採購法第61條和施行細則84條，涉及到商業機密的機密採購，「機關可以不公告，但必須把未刊登的決標資料上傳到工程會網站」。

疾管署晚間坦承疏失，未能第一時間傳達正確資訊，深感抱歉。也就是說，在電子採購網公開資訊中，確實沒有高端新冠疫苗決標公告，陳揆所言不實。