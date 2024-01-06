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物價飛漲 台灣去年CPI增2.5% 近15年次高

記者葉卉軒／台北6日電
主計總處公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增2.71%。民眾明顯感受到消費變貴、荷包縮水。（記者林澔一/攝影）
主計總處公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增2.71%。民眾明顯感受到消費變貴、荷包縮水。（記者林澔一/攝影）

行政院主計總處5日公布2023年消費者物價指數（CPI）年增率2.5%，高於預期，是近15年次高。不過主計總處預估，2024年物價漲勢緩步回落，全年CPI年增率可望降至2%以下，通膨壓力會慢慢減輕。

此外高齡家庭CPI年增率高達2.8%，連同2018年起試編結果也顯示，高齡家庭CPI年增率連五年高於全體年增率。主計總處表示，高齡家庭CPI在食物類及看護費權重高，加上相關價格也漲，因此高齡家庭CPI皆高於全體平均值，意味高齡者得忍受比一般家庭更高的通膨壓力。

主計總處昨日公布2023年12月CPI年增率為2.71%，較前一個月的2.9%略降；2023年全年CPI年增2.5%，連兩年超過通膨警戒線，也比前次主計總處預測的2.46%更高。

近年通膨高峰發生在2022年，當年CPI年增2.95%，逼近3%，不僅國際農工原物料價格飆升，豬肉和雞蛋價格也漲勢驚人；2023年雖降至2.5%，但仍高於2%，整體物價已連二年超過通膨警戒線。

若一併觀察2021年CPI漲1.97%，民眾飽受高物價生活之苦已長達三年。

主計總處綜合統計處專委曹志弘分析，2023年全年CPI漲勢較前一年趨緩，主因原物料價格回跌，台灣商品類價格年漲2.11%，較前一年3.56%明顯縮小，但服務類漲幅則擴大至2.87%，其中邊境開放後娛樂需求增加，因此娛樂服務費價格上漲，且外食費及房租漲幅仍延續，因此全年CPI漲幅只較2022年略降。

其中2023年外食費年漲4.28%、扣除能源與蔬果等價格的核心CPI年增率2.58%，二數據同樣是15年次高；17項重要民生物資年漲達4.8%，則為近九年次高，意味民眾生活日常接觸物品漲幅未歇，因此對物價感受特別深。

而2023年房租漲幅2.16%，未明顯回落，自2022年下半年以來壓力並未減輕。

曹志弘指出，外食費和娛樂服務類價格自2023年下半年起漲幅已縮小，但房租何時回落，則還要再觀察。

主計總處預估，2024年全年CPI年增率可望回落至2%以下，去年底預測為1.64%，據目前觀察，預期2024年1月CPI漲幅將較去年12月2.71%縮小，但要看見回落到2%，可能要等到第2季。

此外曹志弘也提到，由於台灣高度仰賴進口，目前國際農工原物料價格回落，對台灣物價具穩定作用，又加上以新台幣計價的進口物價指數、內銷品物價指數皆已連十個月走跌，以美元計價的進口物價指數更長達14個月下降，輸入性通膨和物價壓力確實減輕。

主計總處表示， 12月CPI年增2.71%，主要是水果、肉類及外食費等食物價格上漲，加以娛樂服務、房租、油料費、個人隨身用品、個人照顧服務費及醫療費用調漲所致，惟蔬菜、通訊設備及家庭耐久設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.38%，再剔除能源後之總指數（即核心CPI），漲2.43%。

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