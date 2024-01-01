台鐵改制公司 工會抗議待遇不公

台鐵局正式改制為台鐵公司，並於台北車站大廳舉辦揭牌典禮。已有寫著台鐵公司新標章與標語的氣球在大廳飄揚。(記者陳正興／攝影)

136年歷史的台鐵 局今天改制為台鐵公司，蔡英文 總統出席揭牌典禮，但台鐵公司隨即面臨台鐵產業工會發起連署，號召員工於春節依法休假的第一個大挑戰。學者與員工都認為，台鐵早就應建立賞罰分明、公平的人事制度，依照職種、專業提供差異化津貼，才能讓不同職種員工信服、認同。

跨年煙火響徹夜空，台鐵局正式走入歷史，今成為國營台灣鐵路公司；只是公司甫成立，產工早已因不滿人力流失、待遇不公，發起連署於今年春節的除夕至初三依法休假，連署持續至本月底，2月初決定是否發動行動。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，許多員工於公司化前就離職、轉換跑道，人力不足下，許多人休假權益已受影響，卻看不到台鐵如何補償受影響員工的權益。台鐵去年起發放的留才津貼，司機員為台幣3000元，其他職種卻僅領2000元，且司機員管制時間津貼以時薪計算，列車長卻停留在時薪88元，相當不公平。

朱智宇透露，根據去年11月的統計，今年一月優退的副站長比率高達13.8%、列車長9.2%，司機員僅2.5%，當司機員流失比率不若其他職種高，卻領較高津貼，「代表台鐵認為有人開火車就好嗎？」他反問。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥直言，台鐵要發放關鍵職種津貼時就該說明清楚，否則每個職種的技術能力與專業本來就不同，相關訴求恐怕吵不完；公司成立後得通盤檢討聘用、升遷等內容，提供差異化津貼，才能鼓勵員工。台鐵局表示對此產工依法休假議題暫無回應。