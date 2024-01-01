我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

台鐵改制公司 工會抗議待遇不公

記者楊竣傑／台北1日電
台鐵局正式改制為台鐵公司，並於台北車站大廳舉辦揭牌典禮。已有寫著台鐵公司新標章與標語的氣球在大廳飄揚。(記者陳正興／攝影)
台鐵局正式改制為台鐵公司，並於台北車站大廳舉辦揭牌典禮。已有寫著台鐵公司新標章與標語的氣球在大廳飄揚。(記者陳正興／攝影)

136年歷史的台鐵局今天改制為台鐵公司，蔡英文總統出席揭牌典禮，但台鐵公司隨即面臨台鐵產業工會發起連署，號召員工於春節依法休假的第一個大挑戰。學者與員工都認為，台鐵早就應建立賞罰分明、公平的人事制度，依照職種、專業提供差異化津貼，才能讓不同職種員工信服、認同。

跨年煙火響徹夜空，台鐵局正式走入歷史，今成為國營台灣鐵路公司；只是公司甫成立，產工早已因不滿人力流失、待遇不公，發起連署於今年春節的除夕至初三依法休假，連署持續至本月底，2月初決定是否發動行動。

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，許多員工於公司化前就離職、轉換跑道，人力不足下，許多人休假權益已受影響，卻看不到台鐵如何補償受影響員工的權益。台鐵去年起發放的留才津貼，司機員為台幣3000元，其他職種卻僅領2000元，且司機員管制時間津貼以時薪計算，列車長卻停留在時薪88元，相當不公平。

朱智宇透露，根據去年11月的統計，今年一月優退的副站長比率高達13.8%、列車長9.2%，司機員僅2.5%，當司機員流失比率不若其他職種高，卻領較高津貼，「代表台鐵認為有人開火車就好嗎？」他反問。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥直言，台鐵要發放關鍵職種津貼時就該說明清楚，否則每個職種的技術能力與專業本來就不同，相關訴求恐怕吵不完；公司成立後得通盤檢討聘用、升遷等內容，提供差異化津貼，才能鼓勵員工。台鐵局表示對此產工依法休假議題暫無回應。

台鐵 蔡英文

上一則

任內最後一次… 蔡英文元旦談話全文一次看

下一則

女老師畸戀國中生 涉性侵、猥褻遭判刑

延伸閱讀

疫後中國 一線城市人口沒有回流

疫後中國 一線城市人口沒有回流
1700名乘客恐受影響 捷星日本工會23人罷工 取消2024年元旦10航班

1700名乘客恐受影響 捷星日本工會23人罷工 取消2024年元旦10航班
捷星日本工會續罷工 除夕取消13航班影響2300人

捷星日本工會續罷工 除夕取消13航班影響2300人
1/1調漲最低時薪 州長籲監督雇主

1/1調漲最低時薪 州長籲監督雇主

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高