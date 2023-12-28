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國防學士班突令停招 國防部挨批

記者許維寧、洪哲政／台北28日電
國防部上月突勒令學校停招國防學士班，引發各校不滿。(圖：清大提供)
國防部上月突勒令學校停招國防學士班，引發各校不滿。(圖：清大提供)

國防學士班自2019年開辦以來，招生狀況始終不理想，本報系日前報導，台大等5校決議113學年停招國防學士班，全台僅剩清大、成大、中興大學3校願意續辦，不料國防部卻在上月突來函勒令學校停招，引發各校不滿。清大前副校長周懷樸質疑，國防部此舉是不尊重大學、罔顧招生程序。教育部則說，已函請國防部盼審慎評估。

國防部說，已函復教育部、清華、中興及成大，經審慎評估後，自明（2024）年起停辦國防學士班招生作業；但在訓學生各項權利、福利及待遇，均按合約執行，不受影響。

清華大學2017年研議募兵計畫，欲直接招收高中畢業生為國軍育才，經與國防部多次協調，終獲同意成立「國防學士班」 ，2019年首度招收第一批高中生，2020年再吸引台大、成大等大學加入。但今年秋季，台大等5間學校考量國防學士班招生效益，陸續表態停辦，僅清大、成大、中興大學願續辦。

但清大前副校長周懷樸日前投書本報系，指清大國防學士班9月獲得國防部同意續辦，但11月卻又來函停招，但大學早已赴高中宣講招生，國防部一紙公文就要學校在113學年停招，質疑對大學的尊重何在？又將學生權益放在哪？

周懷樸批評，大學端招生不是想關就關，「招生是非常慎重的。」任何異動都要提前規畫和說明，但國防部卻是想廢止就廢止。

成大教務長沈聖智也證實，校方也收到國防部停辦函文，「我們也都準備好了，這樣子很難跟學生交代。」由於截至目前為止，國防部都尚未撤回停辦函文，也不確定113學年能否順利招生。

國防部 教育部 福利

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