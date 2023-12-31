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新聞評論／台大綠化媚俗 畢業證書去國號拉管中閔背鍋

聯合報社論
台大畢業證書改版，原本的中華民國紀年被刪除，引發議論。圖為台大新版畢業證書樣張。(圖：台大提供)
台大畢業證書改版，原本的中華民國紀年被刪除，引發議論。圖為台大新版畢業證書樣張。(圖：台大提供)

台灣大學新版畢業證書刪除中華民國紀年，引發輿論熱議。校長陳文章稱，畢業證書改版自管中閔校長任內即開始討論；管中閔則出示圖文佐證，任內只討論增列「校學士」跨領域資格，自嘲「莫名其妙中槍」。此事顯示台大的媚俗與綠化，而現任校長找前任校長「背鍋救火」，更是自毀脊梁的行徑。

檢視陳文章與管中閔的隔空交鋒，即可發現其中蹊蹺。畢業證書的內容與格式，當然不必一成不變，只要合於規範，並經校內議事程序充分討論即可。問題在，這次台大決議畢業證書刪掉中華民國紀年，並非理據俱全。

從法律面看，政府明定有「文書格式參考規範」，並提供「教育部畢業證書範例」，明示中文畢業證書使用中華民國紀年。至於為何要規範畢業證書格式，原因是，學位證書若無統一之規定內容與格式，一方面恐影響學生的權益；另一方面，則是為了便於認證，避免學歷證件造假魚目混珠。台大畢業證書刪除中華民國紀年，果真符合法令規定？

至於台大內部是否充分討論，依台大說法，畢業證書改版始自管中閔前校長任內，起因是學生希望將中英文畢業證書整合為一張；但此說已遭管中閔否認。陳文章接任校長後，經「行政會議」兩次討論後，於8月底選定如今的版本。至於採用西元紀年，則是為「與國際接軌」。

如此，即涉及台大行政會議議事及程序問題。根據「台大行政會議作業規範」，提案須經校長核可，才能列入議程。換言之，就算管中閔任內曾有人主張改畢業證書內容，但顯然「管校長」只通過在畢業證書上增列「校學士」提案。至於「中英合璧」、乃至更敏感且可能牴觸法規的刪除中華民國紀年等內容，完全是由唯一具議程核可權力兼行政會議主席的「陳校長」主導。陳文章刻意牽扯管中閔，豈非在推諉責任？

至於國際接軌云云，理由顯得牽強。依現行規定及國際慣例，台灣各大學畢業證書若欲通行他國，須經公證單位認證，此外，多數還得經外交部領事局驗證，有些國家甚至還規定須經該國駐台機構驗證。亦即，畢業證書去國號與使用西元紀年並無直接關係，只是討好政治和流俗罷了，甚至無關改革。

換言之，陳文章若認為此事不涉政治考量，台大行得正、坐得直，大可直言是校長認為有修改必要，且獲廣大師生校友共識。誰知，台大一遇爭議，便抬出前任「管維拉」當背鍋俠，彷彿刪除中華民國紀年之主張始自管中閔。這種套接把戲，不僅毫無擔當，根本是政客作風。

台大歷經「拔管案」紛擾，又爆出林智堅、鄭文燦等政界人士論文抄襲，而涉及放水的陳明通則能在台大「安全下莊」，甚至出席陳文章主持的「榮退」。這一連串重創台大校譽的沉淪，都是台大內部若干人配合綠營運作，以大學自治為幌子，把政客的不問是非、移花接木、間接影射等不入流手段帶入校園的結果。

一周前，適逢台大人景仰的前校長傅斯年去世73周年，許多校友前往台大傅園向他獻花致敬。未料，才隔數日，現任台大校長竟帶頭上演這齣媚俗又甩鍋的爛戲。這不禁讓人聯想起不久前高中國綱刪顧炎武「廉恥」一文的爭議，正是「士大夫之無恥，是謂國恥」的現世版。

管中閔留給台大的「大學的脊梁」諫言，餘音猶存。遺憾的是，台大不敵綠色意識形態的滲透，學術能力倒退，又軟骨至斯。這恐怕才是台灣高教界最大的隱憂與悲哀！

台大畢業證書改版，原本的中華民國紀年被刪除，引發議論。圖為台大校園。(本報資料照...
台大畢業證書改版，原本的中華民國紀年被刪除，引發議論。圖為台大校園。(本報資料照片)

中華民國 教育部 林智堅

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