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台積電共治畫句點 劉德音明年退休 魏哲家掌舵

記者簡永祥／台北20日電
台積電董事長劉德音（中）依循創辦人張忠謀(右)模式，提前宣布明年將退休的計畫，由副董事長魏哲家（左）接棒。(本報資料照片)
台積電董事長劉德音（中）依循創辦人張忠謀(右)模式，提前宣布明年將退休的計畫，由副董事長魏哲家（左）接棒。(本報資料照片)

台積電昨日宣布，董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休；台積公司「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以明年6月下屆董事會選舉結果為主。

劉德音決定明年退休，市場推測台積電明年股東會接續將有一連串異動。首先魏哲家未來接任董事長後，預料仍將身兼總裁暨CEO，如果此規畫成真，魏哲家將成為台積創立以來，同時身兼兩要職的第二人，未來台積電事權不再多頭馬車。

之所以會有這樣的規畫，各方研判，台積電海外布局後續還包括台積電亞利桑那州二廠（三奈米）以及熊本二廠（七奈米或六奈米）和德國第一座新廠要持續推動，這些都是由魏哲家操作執行的投資案，預料明年魏哲家接任董事長後，為了讓投資案持續進行，由魏哲家兼任執行長將是最好的安排。

明年台積電董事會除了劉德音卸任董事長空出的董事職缺，外傳現任副董事長曾繁城也計畫退休並退出董事會，劉德音退休牽動台積電董事人員安排。

●人事搬風吹出2版本

目前外界推測有兩種版本，首先是若只是先填補劉德音董事職缺，很可能安排也多次提出退休申請，現任主掌台積電研發大權的資深副總經理羅唯仁，以改擔任台積電顧問的名義進入台積董事會，並且協助台積持續推動1.4奈米和1奈米敲定技術路徑、試產及量產，避免台積核心研發大將遭挖角。

另一版本是若曾繁城同時退休，其董事席次將可考量引進熟悉日本布局的日商企業負責人進入董事會，協助台積電後續擴大日本布局，至於可能人選，應是台積電合資夥伴日商Sony高層。

緊接著，預料台積電也會循早期張忠謀為台積電接班人培訓創設的共同營運長制，從現有的資深副總中遴選兩位擢升為共同營運長。至於可能出線人選，包括目前主掌營運的資深副總秦永沛、米玉傑和侯永清。

第三波人事異動，則將以具備戰功、主管先進技術及光罩工程的副總經理張宗生，與現任負責晶圓廠營運的副總經理王英郎被點名接替接任共同營運長所遺留資深副總職缺，這兩位在今年台積電全球研發中心開幕時被刻意安排坐在一起，被張忠謀點名「一個是研發，一個是製造，雙方緊密合作，這就是致勝關鍵」。

對於新一波高層異動的台積電新時代，供應鏈表示對台積電營運不會有任何影響，後續運作仍照制度走，只是權力更迭免不了。

投資圈似乎仍只關注台積電應更聚焦如何確保台積電未來長期毛利率仍穩定保持在53%，不要被海外布局拖累。

劉德音的退休感言，揭露台積電在可見的未來將持續締造優異表現，但由魏哲家領軍的台積電，未來是否真如其所言順遂，且拭目以待。

台積電 退休 投資

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