台10大教育新聞 雙語之亂居首 總統候選人大撒幣第三

全教總19日公布2023年的十大教育新聞，其中，列於首位的是連兩年入選的雙語政策。（記者李芯／攝影）

全教總昨公布今年十大教育新聞，排第一的「雙語政策」新聞二度上榜，「不適任教師處理」和「總統候選人大撒幣」分列二、三名。此外，昨也公布今年「教育金驢獎」得主，台南市教育局 長鄭新輝二度上榜。

歲末年終，全教總公布2023年的十大教育新聞，內容包含高教、中小學教育、幼兒教育，其中，列於首位的是連兩年入選的雙語政策，全教總專業發展中心執行長葉蕙芬表示，雙語政策嚴重牴觸國家語言發展法，缺乏學理專業，嚴重影響正常教學與學校教育的發展。此外，雙語教學除了影響華語、英語、本土語等語言，在政策上還強加在各個領域，干擾學生的領域學習，葉蕙芬盼三位總統候選人能從英語友善、多語台灣的角度，用更嚴肅的態度重新檢視國家語言發展策略。

第二名的新聞是不適任教師處理，全教總理事長侯俊良說，目前校園投訴幾乎無分情節輕重，即使案件無關教師的不適任，仍得面臨「類司法」調查。且教育部 最近的修法不僅想將調查小組委員改為全部外聘，還試圖一手掌控調查委員的聘任權，既不尊重學校專業，也等於打臉教育部自身的調查員培訓制度。侯俊良表示，教師「不適任行為」的事實調查，不應該因為「個案修法」拒絕校內意見，應維持現行有「學校教師會」之參與，考量學校實務做事實認定。

面對即將到來的總統大選，「候選人大撒幣」入選第三名新聞，全教總文宣部主任羅德水說，候選人除了不斷口頭承諾要給予學校教育大量經費，還可以觀察到政策日益「民粹化」。羅德水強調，全教總支持教育公共化，認為應擴大對教育的投資 支出，但台灣的租稅負擔率幾乎只有先進國家的一半或三分之一，支撐不起對教育公共化的理想和藍圖，因此應同步檢討稅收問題，否則按照教育經費編列法規，很有可能造成排擠效應。

全教總理事長侯俊良也說：「教育資源分配就這麼多」，應回歸務實層面，進一步增加稅收、增加財源。

此外，全教總也頒發年度金驢獎給「令老師心灰意冷的台南市教育局長鄭新輝」、「反向推動校務評鑑的的彰化縣政府」及「干預教育的惡質民代」等個人或單位。其中，鄭新輝十年前擔任高雄市教育局長時就獲金驢獎，全教總指鄭這次是因公布學校會考成績，且不專業的入校輔導做法引發老師壓力。其他得主還包括反向推動校務評鑑的彰化縣政府。

至於今年因新北市、台中市及桃園市接連發生民代干預教育事件，包括了更改段考成績、對學校校安通報事件處理方式提出要求，還叫所有主任到議會備詢等，因而也獲頒金驢獎。