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「楓紅阿里山雲海」 奪阿里山攝影賽金獎

記者呂慧瑜／嘉義9日電
「楓紅阿里山雲海」奪阿里山四季之美攝影比賽金獎，作品豔麗色彩涵蓋阿里山楓紅、雲海及晚霞，楓紅勾勒出類心形輪廓，讓畫面增添浪漫氣息。圖／阿里山管理處提供
「楓紅阿里山雲海」奪阿里山四季之美攝影比賽金獎，作品豔麗色彩涵蓋阿里山楓紅、雲海及晚霞，楓紅勾勒出類心形輪廓，讓畫面增添浪漫氣息。圖／阿里山管理處提供

嘉義縣阿里山國家風景區管理處舉辦阿里山四季之美攝影比賽，歷時近10個月徵件，吸引1774件作品角逐，阿管處公布39件作品脫穎而出，金獎由洪先生的「楓紅阿里山雲海」奪下，作品豔麗色彩涵蓋阿里山楓紅、雲海及晚霞，楓紅勾勒出類心形輪廓，讓畫面增添浪漫氣息。

奪下金獎的洪先生表示，每年12月是阿里山觀賞楓紅與夕陽雲海最佳時機，晚霞跟雲海是阿里山五奇之二，此時吸引眾多民眾來觀賞此一世界級美景。

2023阿里山四季之美攝影比賽徵件，在今年10月底截止，經春末到冬初，總獎金高達26萬台幣（約8300美元），參賽作品呈現阿里山自平地至高山的四季變化，從自然生態、鐵道地景、人文風采、咖啡及茶文化與原民部落等豐富的元素。

阿里山管理處表示，11月13日於台北商周書房召開評審會議，由阿里山管理處副處長陳榮欽、台藝大視覺傳達設計系教授張國治、阿里山林鐵及文資處管理師吳明翰、中華民國FAI攝影創藝學會學術總顧問陳春隆與世界初攝影團團長林建民等5位專家學者擔任評審。

評審過程依參賽作品的主題內容、構圖創意與色彩光影等進行評比，每一輪的投票與多次來回的討論，最終評選出金、銀、銅獎各1名、優選15名、佳作20名、OLYMPUS特別獎1名，1774件作品，共計39件脫穎而出。

阿里山管理處長洪維新表示，阿里山有五奇「日出、雲海、晚霞、森林、登山鐵道」跟六大主題「茶、咖啡、鐵道、原民、生態、浪漫」，這次參賽作品呈現的水準難分軒輊，透過得獎作品所捕捉阿里山的美景，希望能讓阿里山的四季變幻深入每一個遊客的心。

阿里山 咖啡 中華民國

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