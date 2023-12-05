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歐美商辦授信爆雷 牽連台4行庫 損失估達數十億元

記者廖珮君／台北5日電
歐美商辦授信案陸續爆雷，牽連台灣至少4家行庫的紐約、洛杉磯、多倫多、倫敦等分行。圖為台灣銀行外觀。(本報資料照片)
歐美商辦授信案陸續爆雷，牽連台灣至少4家行庫的紐約、洛杉磯、多倫多、倫敦等分行。圖為台灣銀行外觀。(本報資料照片)

美國從2022年3月至今已升息19碼，歐美商用不動產驚見爆雷，更燒到各大行庫。據透露，從去年至今，至少8件歐美商辦授信案陸續爆雷，牽連台灣至少4家行庫的紐約、洛杉磯、多倫多、倫敦等分行，各行庫已緊盯歐美商辦市況、嚴控風險，預防新一波風暴來臨。

據調查，這8件爆雷的歐美商辦授信案，總債權額約落在台幣60億(約1億9170萬美元)至70億元左右，依各行庫提存比率從2成至6成不等，估損失金額約落在數十億元之譜，將視後續該授信案處理情況而定。

各行庫已積極配合管理行或參貸行與借戶協商，主要有三大方式，一是討論展期、二是債權重組、三是出售等新買主，各行庫也陸續提存呆帳、轉銷，市場憂恐壓縮今年獲利空間。

據各家法說會中及相關人員透露，這4大行庫包括第一銀行、彰銀、兆豐銀和臺銀。其中第一銀有4筆，兆豐銀兩筆、彰銀和臺銀各一筆，其中兆豐銀和臺銀是參貸同一個聯貸案，彰銀則是另一筆聯貸案。

一銀主管強調，因商辦擔保品價值滑落而做提存、或轉銷的呆帳，拉長到明年來看，都可以全數收回，債權是沒有損失的；彰銀主管也強調，該商辦聯貸逾期案，已由借戶提出展期，債權無虞。兆豐主管坦言，有些案子的確狀況不好，未來會對歐美商辦授信案偏保守，減少貸款。截稿前，尚未取得臺銀回應。

據金管會統計，國銀前三季在美國市場僅賺台幣78.9億元、較去年同期年減4%，更連3季被新加坡市場超越，獲利成長動能出現疲態。官員坦言，因各銀行商用不動產授信案增提呆帳所致。

為何美國升息，歐美商辦市場成海嘯第一排？銀行主管說有三大主因，一、歐美商辦業者都開很大的槓桿、借非常多錢，對利率敏感度也最高。二、紐約、多倫多、倫敦等金融中心，疫後因為遠距辦公常態化，導致需求低迷。三、美國擔保品價值評估的方式是以「租金收益法」，當擔保品價值滑落，迫使各銀行得增提呆帳費用。

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