大巨蛋首戰 亞錦賽台勝韓 4：0開門紅

台北大巨蛋4日迎接首場正式比賽，由亞洲棒球錦標賽中華對南韓揭開序幕。中華隊在王牌投手徐若熙7局好投帶領下，以4：0贏球，奪下台北大巨蛋歷史性的首勝。(記者曾原信／攝影)

台灣棒球邁向「有蛋」時代。亞洲棒球錦標賽昨在台北大巨蛋開打，中華隊用勝利留下註記；投手徐若熙先發7局無失分、狂賞10次三振，率領中華隊以4比0擊敗南韓 隊，在亞洲棒球錦標賽衛冕之旅「開門紅」。

台灣棒球迷呼喚巨蛋30餘年，亞錦賽成為啟用首戰。徐若熙扛起歷史性一戰的先發任務，第一球讓南韓首棒朴柱燦揮空。這顆用球隨即由中華棒球協會人員收回，該打席也只用3球就三振，投出好的開始。

徐若熙有單場80球限制，球數逼近上限之際，連飆4次三振霸氣收尾，最終以77球先發7局僅被敲出兩安打。徐若熙透露，6局投完時，教練有說接下來就是最後一局，他抱持著不想被中途換下來的決心，全力去投。

徐若熙11月剛在中職總冠軍賽 第6戰投出經典戰役，現在又把大巨蛋正式比賽第一場勝投放進生涯履歷。接下首戰任務，他說不管是例行賽、總冠軍賽或亞錦賽，對自己都有壓力，「你不知道自己可以打幾年，每場都希望表現很好，每場都成為自己的代表作。」

此役母隊味全龍隊總教練葉君璋買票進場，以觀眾視角見證台北大巨蛋第一戰，也關心愛徒表現。徐若熙知道葉總大概坐什麼位置，比賽中感覺怪怪時就下意識想尋找葉總的身影，「想說他會不會在後面比動作，因為在賽季中都是葉總和我丟球，一天沒看到他就怪怪的。」

打者也有要爭取的榮耀。一局下林承飛的中外野方向滾地安打，搶下大巨蛋第一安，南韓先發投手申憲珉接到外野回傳球後，主動示意主審是否需要換球，知道這是對台灣棒球重要的一顆紀念球。

中華隊在第三局開張分數，先發打線唯一業餘代表陳孝允的內野安打攻下首打點，該局連續四支安打串聯攻下三分，第四局隊長拿莫．伊漾在得點圈有人時以內野安打追加第四分。

總教練郭李建夫點評此戰，兩任投手徐若熙及孫易磊表現完美精彩、無可挑剔，打者在跑壘、戰術也都有確實執行，希望接下來的比賽繼續保持。