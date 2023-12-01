貨物經台轉口需求逐漸降低 台灣貨櫃航線輸越南

經台轉口貨物的需求逐漸降低。圖為高雄港貨櫃港船隻。(本報資料照片)

隨著東南亞 國家漸成生產基地，貨物經台轉口的需求逐漸降低。根據交通部運輸研究所分析10個遠東國家2017年到今年貨櫃定期航線 資料，航線整體成長2成，中國大陸、越南 更成長至3成，相較之下台灣僅成長2.8%，且越南2017年總航線數與台灣相近，今年卻已超車近50條，長期下來恐降低台灣港口航線密集度，影響競爭力。

台灣港務公司指出，台灣近兩年因進出口貿易量減少，影響港口作業量，航商因此未有顯著航線布局，但經統計今年高雄港、台北港等港口遠歐、越太平洋等重點遠洋航線均無明顯減少。

運研所分析台灣與中國大陸、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、泰國、越南近7年第2季的航線資料，除新加坡為負成長，其餘各國皆是正成長。

根據台灣港務公司統計，今年截至10月台灣商港航線數分別為基隆港52條、台北港32條、台中港57條、高雄港130條。

港務公司說，台灣產業轉型，貨量逐漸朝輕薄短小趨勢，除了持續提升港口相關建設，每年提供航商的獎勵方案也包含轉口實櫃、新闢航線及船舶卸轉等項目，另針對貨源新興區域東南亞國家新增相關加碼獎勵。

長榮大學航運管理學系教授黃泰林表示，美中貿易戰後，不少貨源轉至東南亞國家生產，也改變海運市場分布。而海空運為周期性循環產業，要翻轉市場趨勢很困難，建議政府主動開拓大陸及其他國家市場，彌補疫情期間無法輸出的庫存。

高雄科技大學航運管理系教授兼海洋商務學院長戴輝煌認為，台灣經濟貿易體制成熟，港務及物流體制完整，出口結構逐漸走向量少、質精、價高，相較越南本來就會成長趨緩。