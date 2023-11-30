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台北區8醫學中心洗牌 台北慈濟自曝升級 恐擠下萬芳

記者陳雨鑫、李樹人、李青縈、李成蔭╱台北30日電
醫院升降級 影響荷包 資料來源：衛福部醫事司、中央健保署
醫院升降級 影響荷包 資料來源：衛福部醫事司、中央健保署

相隔7年的醫院評鑑，今年恐出現史上第一次區域醫院晉升醫學中心成功案例。台北慈濟醫院院長趙有誠表示，本月20日醫策會評定會議後，許多人向他道賀成為醫學中心，「努力10年終於挑戰成功」，難掩興奮、內心激動。由於台北區限額8席醫學中心，若北慈晉升，外傳萬芳醫院將成為準醫學中心，但萬芳醫院不回應。衛福部次長王必勝表示，醫院評鑑正式結果預計12月才出爐。

台灣於1988年執行醫院評鑑，每4年評鑑一次，30多年來只有升格、沒有降級，目前全台有19家醫學中心。這次受新冠疫情影響，相隔7年再評鑑，因桃園市人口超過200萬，桃竹苗4縣市所屬的「北區」醫學中心從一家增為兩家，但因「只升不降」傳統，醫界原只關注最後衛福部立桃園醫院或台大新竹分院擠入增額名單，與長庚醫院（林口及台北院區）同列北區的醫學中心，沒想到「台北區」卻可能出現「有升有降」的狀況。

宜蘭、基隆、新北、台北、連江、金門所屬台北區有8家醫學中心，包括台大醫院、台北榮總、三軍總醫院、馬偕醫院（台北及淡水院區）、新光醫院、國泰醫院、萬芳醫院、亞東醫院；20日醫策會舉行評鑑的評定會議後，台北區評鑑成績外流，醫界盛傳台北慈濟醫院擠入醫學中心之列，成為第8家醫學中心，萬芳醫院被降級至準醫學中心。

「感恩、歡喜。」北慈院長趙有誠難掩興奮表示，近幾天接到很多恭喜訊息，雖然衛福部還沒正式公告，但台北慈濟挑戰醫學中心這條路已走了10年，一路以來始終上下一心。他說，2013年起，每次挑戰不成功就積極改善問題，此次花了6年更新院內系統，尤其新冠疫情爆發社區感染期間，位處新北重災區的北慈卻是唯一沒發生院內感染的醫院，他認為這是獲得評委認可的一大亮點。

不過，北慈昨天表示，尚未接獲公文，靜待衛福部通知結果。萬芳醫院院長陳作孝則發給同仁一封信，強調提供以病人為中心的高品質醫療服務、進行醫學與研究是大家的日常工作，不管外在環境如何改變，應本於醫療初心持續提升醫療核心能力與病人照顧的價值，請所有同仁專注日常業務，持續提供民眾優質醫療服務，靜待衛福部有關醫學評鑑結果公告。

醫院評鑑攸關醫院健保點值，若能搶進醫學中心門檻，健保點值將遠高於其他層級醫院，同時也打破可承接醫療計畫標案的門檻。據了解，這次台北區隸屬北醫體系的萬芳醫院降為準醫學中心，雙和醫院維持準醫學中心，北醫附醫則從區域醫院升至準醫學中心，等於北醫體系三家醫院均為準醫學中心。

相隔七年醫院評鑑，恐出現史上第一次區域醫院挑戰醫學中心成功案例，台北慈濟院長趙有...
相隔七年醫院評鑑，恐出現史上第一次區域醫院挑戰醫學中心成功案例，台北慈濟院長趙有誠證實，許多人向他道賀。衛福部稱評鑑正式結果預計12月出爐。(記者潘俊宏／攝影)

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