黴漿菌今年特別嚴重？醫指一原因疫情上升

久咳不癒很可能是黴漿菌感染，應求醫檢查對症治療。(本報資料照片)

中國大陸黴漿菌 (或稱支原體)疫情 延燒，台灣也有黴漿菌侵襲危機，部分民眾以為黴漿菌是新興傳染疾病。醫師指出，黴漿菌感染年年發生，近年因抗藥性逐漸增強，造成疫情看似嚴重，乾咳多時並非確診感染黴漿菌的唯一指標，民眾應先檢驗再根據醫囑用藥。

根據醫學 臨床研究，黴漿菌好發於夏、秋兩季，經唾液飛沫和鼻腔分泌物傳染，成人如果咳嗽超過3周，先乾咳再有痰、咳到胸痛，兒童乾咳、咽喉痛、鳴喘或輕微發燒，很可能感染黴漿菌並導致黴漿菌肺炎。近日媒體報導黴漿菌來襲將形成全球新疫情，引起很多民眾擔憂。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今天表示，年年有人感染黴漿菌，近年因黴漿菌抗藥性升高，紅黴素等傳統用藥不足以克制，需要用到別種藥物，讓黴漿菌疫情看似有嚴重的趨勢。

馬瑞杉指出，黴漿菌確診者肺部X光片可能顯示有白點或浸潤，但無論大人或兒童的患者活動力和食欲都不錯，沒有傳統肺炎病人精神與體力都較差的症狀，所以黴漿菌肺炎又被稱為「會走路的肺炎」。

他說，中國大陸人口稠密，容易讓新冠病毒、腺病毒、黴漿菌等多種病毒和細菌在大人小孩等人群之間傳染，國人如要避免感染黴漿菌，最好盡量少進出公共場所、戴口罩、勤洗手，若出現乾咳等症狀，可抽血或做PCR檢驗確認是否感染黴漿菌，確診再服用紅黴素或四環黴素等藥物治療，不要自行判斷買藥吃以免養成細菌抗藥性。