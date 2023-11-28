勇鷹教練機將成軍 軍媒預告F-5E/F部訓機將退役

空軍29日將在台東志航基地舉行「空軍教練機換訓成果展示」，除呈現基地當前十餘架勇鷹高級教練換裝現況外，國防部軍媒28日日特別預告長年擔任部訓機的F-5F戰機將宣告退役。(記者劉學聖／攝影)

空軍明將在台東志航基地舉行「空軍教練機換訓成果展示」，除呈現基地當前十餘架勇鷹高級教練換裝現況外，國防部 軍媒今日特別預告長年擔任部訓機的F-5F戰機將宣告退役，但F-5E戰機改裝的RF-5E偵照機則將繼續擔負偵照任務。

國防部青年日報今日報導，細數F-5E/F戰機在1970至1990年代曾為空軍主力機種，全盛時期有空軍5個飛行聯隊。空軍於1968年與美國諾斯洛普公司洽談合作生產F-5E/F戰機，1973年中美雙方政府簽訂協議備忘錄，由諾斯洛普提供生產飛機的各項技術、人員訓練等資料，以虎安（Peace Tiger）1號至6號計畫名稱銜接執行。1974年10月30日，編號5101的第1架F-5E戰機出廠，被命名為「中正號」。

「虎安計畫」持續進行至民國75年底，一共生產242架F-5E戰機及66架F-5F戰機，共計308架，占全球總量的1/4，中華民國 成為最大的F-5E/F戰機使用國，當時與F-104成為我主力戰機。

報導披露，F-5E/F在國軍陸續擔負制空主力戰機、假想敵中隊任務，並曾應美方囡求執行大漠計畫，派遣700多位F-5E戰機飛行員與地勤人員，前往中東傳授F-5戰機維護與訓練經驗，協助北葉門作戰。

軍媒報導披露，因F-5E/F戰機優異靈活性，該型機曾投入空軍第737聯隊46中隊，利用蒐集共機與武器性能進行資料分析，制定假想敵訓練模式，以共軍 最新戰術、戰法，並透過實兵演練。訓練時，飛行員除要演練躲避敵軍雷達偵察，還要駕機穿梭在高峰低谷間，其中要翻越中央山脈南段著名主脊海拔3668公尺的關山後，再俯衝外海實施炸射訓練，考驗飛行員空中纏鬥作戰與駕駛能力。這項科目現已成絕響。