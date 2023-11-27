大陸黴漿菌延燒 估台灣明年初流行 加強機場發燒篩檢

中國大陸黴漿菌等呼吸道疫情大流行，台灣醫師觀察最近門診則發現腺病毒病情嚴重。示意圖無關當事人。(記者侯永全／攝影)

中國大陸北方黴漿菌等呼吸道疫情 嚴峻，衛福部疾管署針對大陸呼吸道疫情連兩天示警，並宣布即日起「機場戒備」，昨發布醫界通函，要求醫師看診時落實「TOCC」機制，瞭解個案旅遊史、接觸史、群聚等訊息，有疑慮應盡速通報。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，對岸疫情上升勢必影響台灣，預計台灣明年農曆年後將有一波流行，持續三個月。

中國大陸北方地區近期爆發黴漿菌肺炎（陸稱支原體肺炎）大規模感染，尤其兒童感染病例遽增；綜合陸港媒體報導，北京 兒童醫院掛號排到3000多號，等待看診時間超過24小時，天津兒童醫院單日接診量超過1.2萬人次，北京、天津醫院人滿為患。

微博上許多網友表示孩子感染黴漿菌肺炎或學校多數同學感染，有家長呼籲學校停課；染病者則形容症狀「活似嗓子吞刀片」，難受程度不亞於新冠。

大陸官方表示，近期急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體重疊有關，其中以流感為主，要求醫療機構延長服務時間，最大限度提高接診能力。

疾管署昨天正式發出「醫界通函」，副署長羅一鈞表示，持續加強海內外疫情監測、機場港埠檢疫站的發燒篩檢，並於機場電子看板及跑馬燈提醒自大陸、港澳入境旅客，如有症狀應就醫並告知旅遊史。

此外，臨床醫師應提高警覺，看診時應落實「TOCC」機制，包括記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊，並依通報病例處理流程進行採檢及通報。計畫前往大陸的民眾應於出發前接種新冠XBB及流感疫苗 ，降低肺炎、流感等呼吸道疾病風險。

黃立民說，大陸黴漿菌疫情若是「免疫負債」所致則無須過於擔心，但若是受到細菌抗藥性影響，社區出現新的強勢抗藥性細菌株，對大陸防疫就會變得更為吃力。

黃立民指出，台灣黴漿菌疫情發生頻率為每4年1次，上次為2019年，依頻率應在今年爆發，但受「免疫負債」影響，新冠、流感、腺病毒等潛伏期較短的病毒先行傳染。黴漿菌屬慢性細菌感染，潛伏期1到2周，一年四季都可能流行，台灣與大陸往來頻繁，預計明年農曆年後將出現流行，輕症患者主要症狀為咳嗽，但一咳就具傳染力，民眾應該做好自主防疫，勤洗手、戴口罩。