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無解毒劑 河豚神經毒素「比氰化鈉毒千倍」 食藥署：加熱也無法破壞

記者賴昀岫／台北即時報導
南投仁愛發生吃河豚1死8傷中毒事件。（民眾提供）
南投仁愛發生吃河豚1死8傷中毒事件。（民眾提供）

台灣南投線仁愛鄉有名44歲民眾，自行烹煮河豚並與8名親友分食，不過8人26日上午陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，洪男則被發現倒地失去意識，警消到場確認已死亡，已報請檢警相驗。食藥署指出，河豚毒素屬於神經毒素，強度約為氰化鈉的1千倍以上，河豚毒無解毒劑，因此以支持性療法為主，對於嘔吐嚴重的患者，補足夠的體液及電解質。

據了解，洪男在仁愛清境地區開小吃店，日前收到友人贈送河豚，昨晚下廚自行料理煮成河豚火鍋、生魚片等，並邀請8名在地居民及親友共享，未料今天上午陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，洪男則被發現倒臥在住處、明顯失去意識，警消到場確認已死亡，已報請檢警相驗。

衛福部食藥署指出，2020年宜蘭縣曾發生，民眾食用某餐廳提供的餐點後，出現嘔吐、四肢麻痺的症狀，經調查食餘檢體為河豚毒陽性，推測是因為業者未妥善選擇進貨食材，或食材處理不慎，而導致食品中毒事件發生。

食藥署表示，河豚分布於溫帶、亞熱帶和熱帶海域。在台灣近海有30多種，本身肉味道鮮美，其毒素為河豚毒素，因種類、地域及季節不同而有毒性強弱之分，其中卵巢、肝臟含有劇毒，腸、皮膚含有強毒，也有肉中含毒者。

針對河豚毒素，食藥署指出，河豚毒素屬於神經毒素，強度與痲痺性貝毒相當，約為氰化鈉的1000 倍以上，且具耐熱性，加熱並無法將毒素破壞，中毒症狀多於食後3小時內產生，通常在10到45分鐘發生。

河豚毒素中毒症狀，主要以影響神經系統為主，常見症狀為唇舌發麻、手麻、腳麻、頭 痛、眩暈、嘔吐；嚴重時則可能導致複視、無法發聲、瞳孔擴大、眼肌無力、抽搐、血壓下降繼而肌肉鬆弛、橫膈膜運動停止造成呼吸衰竭而死亡，死亡率約為61%。

食藥署指出，河豚中毒無解毒劑，因此以支持性療法為主。對於嘔吐嚴重的患者，補充足夠的體液及電解質，如未產生呼吸衰竭，應不會造成死亡，但如患者已產生明顯的肌肉無力現象，則應隨時準備放置氣管插管，並以人工呼吸器幫助呼吸。

食藥署表示，加工業者缺乏對魚種的辨識能力，誤把台灣產河豚製成香魚片，屢次造成食物中毒事件，提醒民眾避免食用來路不明，或自己不認識的水產品及加工水產品，如魚鬆、 香魚片等，也應避免食用毒性較大的內臟部位；如果在食用水產品後產生中毒症狀，應先催吐將胃內容物排出，並 儘速就醫，以免因中毒嚴重，造成呼吸衰竭而死亡。

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